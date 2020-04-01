Россия на два дня села на карантин, на третий встала и пошла

01.04.2020, 18:01, Новости дня

Фотографы сделали снимки в разных городах России, чтобы показать, как люди соблюдают режим изоляции.

Все регионы по очереди вводят режим самоизоляции из-за коронавируса. Закрываются кафе, рестораны, парки, театры, кино и торговые центы. Главы регионов рекомендуют жителям оставаться дома, выходя только по острой необходимости за продуктами или в аптеку. Да и то россиян просят соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Теперь очень многое зависит от каждого человека, его ответственности к себе, родным, соседям, землякам. Вот фотографы портала Е1.ru и решили наглядно показать, как россияне в российских городах отнеслись к… нет, не призывам о самоизоляции, а к себе и окружающим.

К слову сказать, как раз губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вынужден был лично разгонять людей в торговом центре. А в Чечне Рамзан Кадыров вынужден был даже подключить спецназовцев к борьбе с коронавирусов. Бойцы на автомобилях ездили по дорогам с включенными сигналами и оповещали водителей об угрозе COVID-19.