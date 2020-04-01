Госдума приняла закон о кредитных каникулах для граждан и бизнесменов

01.04.2020, 18:01, Новости дня

Россияне, взявшие ипотеку или потребительский кредит, смогут обратиться за кредитными каникулами на срок до шести месяцев.

Россияне, которые пострадали из-за COVID-19, включая индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса, могут отныне воспользоваться правом на кредитные каникулы. Сегодня депутаты Госдумы приняли закон о кредитных каникулах по потребительским и ипотечным кредитам. Инициатива помочь в данном вопросе населению принадлежала президенту России Владимиру Путину. Глава государства 25 марта предложил каникулы тем предпринимателям и ипотечникам, чей доход в сложившейся с пандемией ситуации снизился на 30 и более процентов, сообщает «Российская газета».

Банкам запрещено начислять какие-либо пени и штрафы в период каникул. Также кредитным организациям запрещается требовать с заемщиков досрочных выплат и тем более взыскивать предмет залога или ипотеки. Причем заемщик может обратиться за льготой по телефону, но не позднее 30 сентября.

Кредитная организация обязана рассмотреть заявление в течение пяти дней, отметил возглавляющий в Госдуме комитет по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В то же время кредитор может потребовать документ, подтверждающий снижение дохода заемщика, в противном случае – будут применены санкции, указанные в договоре. Правительство должно подготовить и представить список отраслей, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса.

Надо отметить, что Госдума в эти дни работает особенно активно, рассматривая только те законы, которые рекомендованы к принятию, причем сразу в трех чтениях. Дело в том, что коронавирус не прошел мимо депутатов, так что с каждым днем их становится меньше.