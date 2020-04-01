Дело – табак: в Ленинградской области закрылись табачные фабрики

01.04.2020, 18:01, Новости дня

Если фабрики придется остановить, то это может привести к срыву контрактов на поставку продукции.

У россиян могут начаться проблемы с сигаретами – временно остановили производства фабрики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области табачные фабрики.

«Фонтанка» сообщает, что конвейеры замерли у предприятий «Петро» (принадлежит Japan Tobacco International) и «БАТ-СПб» (принадлежит «Бритиш Американ Тобако») и «Филип Моррис Ижора». Всего в стране работают 11 табачных фабрик.

Производство замерло 30 марта, после того, как кабинет министров решил, что табак не является предметом первой необходимости. Как сообщает «Фонтанка», на каждой из фабрик трудится примерно 5000 человек. Пока у владельцев фабрик и их сотрудников остается надежда, что производство восстановится, когда истечет нерабочая неделя, объявленная президентом Владимиром Путиным.

В случае, если производство встанет на более продолжительное время, то из-за этого могут сорваться поставки сигарет, появиться дефицит акцизного товара. Об этом изданию Ъ заявили как представители «Филип Моррис Интернэшнл», так и «Бритиш Американ Тобако».

Ранее в Сети появилось видео с совещания у губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, на котором он назвал рабочих “рабами”.

Бизнес переживает в условиях пандемии очень тяжелые времена. Например предприниматели Архангельской области обратились к омбудсмену Борису Титову с просьбой принять реальные меры помощи бизнесу.