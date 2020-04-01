«СССР готовился к бактериологической войне»: лидер «Родины» о преимуществе России в условиях пандемии

01.04.2020, 18:01, Новости дня

Алексей Журавлев отметил, что в стране хватает аппаратов ИВЛ, но посоветовал сидеть дома.

Председатель партии «Родины», уверен депутат Госдумы от Воронежской области Алексей Журавлев считает, что пик заболеваемости COVID-19 в России удастся сгладить, и поможет этому советское прошлое.

– Мы лучше всех в мире готовы к этому. Это объективно. Не потому, что мы такие умные и просчитали все, а потому, что Советский Союз готовился к бактериологической войне, – заявил Журавлев.

Об этом руководитель партии «Родина» рассказал в ходе прямого эфира «Блокнот Воронеж» Он отметил, что аппаратов ИВЛ и другой подобной медицинской аппаратуры в России больше, чем в любом другом государстве. Однако при этом Журавлев призвал относиться к ситуации аккуратнее и не выходить из дома без лишней необходимости.

– Лучше посидеть дома, а если решили выйти, то идти туда, где нет вообще никого, – отметил депутат.

По мнению Журавлева, так как пик будет сглажен, то и качественная медпомощь будет оказана всем, кому потребуется. Он считает, что в этом направлении правительство действует верно. – У нас всегда так было: если война, то мы все грудью на пулемет, а в мирное время будем ходить в лаптях и по разбитым дорогам. К сожалению, но факт такой есть. Поэтому с нами никто и не хочет воевать. Никто так не может мобилизоваться, как мы. Китай еще, но поздно спохватились. Другой вопрос, когда это все уйдет. Если брать свиной грипп, то он ушел в течение года. Скорее всего, примерно так и произойдет. Но всплеска не должно быть, – сказал Алексей Журавлев.