Как вести себя в условиях пандемии коронавируса: советы психологов

01.04.2020, 17:59, Новости дня

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по последний день марта, в России было выявлено 2337 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 121 человек полностью поправился. Утром 1 апреля поступили уточненные данные, согласно которым количество заболевших в России составляет 2777 человек, количество выздоровевших – 190 человек. Статистику летальных исходов лиц, зараженных Covid-19?, Роспотребнадзор вести перестал. Суммируя старые данные с новыми, то есть появившимися в новостных лентах утром 1 апреля, можно заключить, что в России от коронавируса скончались 24 человека.

Повышенные меры безопасности в связи с пандемией коронавируса введены во многих российских регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

В Санкт-Петербурге самоизоляция обязательна для людей старше 65 лет, для остальных она носит рекомендательный характер. В то же время городская администрация просит всех жителей города придерживаться строгих ограничений, по крайней мере, до 5 апреля включительно.

Недостаток официальной информации, как обычно, восполняется слухами и домыслами, зачастую панического характера. Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовала с профессиональными психологами и попросила их поделиться своими наблюдениями и соображениями по поводу того, как представителям властей разного уровня следует общаться с населением. И как следует гражданам общаться друг с другом.

«Любая эпидемия или пандемия требует жестких ограничительных мер»

Доктор медицинских наук, профессор Лев Щеглов считает, что в ближайшие дни ситуация существенным образом не изменится, из чего и нужно исходить при планировании действий на обозримое будущее. «С одной стороны, живущие сейчас, никогда не сталкивались с подобными ситуациями. Но человечество как таковое знакомо с пандемиями очень давно. Это и холера, и чума в Средние века, и печально знаменитая “испанка”. И не вызывавшая никаких особых мер, но преподносимая, как эпидемия ВИЧ-инфекция, или СПИД.

То есть, безусловно, это форс-мажорная беда, но нельзя сказать, что она возникла на пустом месте. Хотя для современного человека ситуация кажется именно такой. Потому что считается, что ментальность, включающая такие понятия, как близкий психологический ряд, ожидания, набор ценностей – формируется в течение двух-трех поколений», – отмечает доктор Щеглов.

Бытующие в некоторых средствах массовой информации утверждения о том, что коронавирус по сравнению с обычным гриппом представляет собой не такую уж большую опасность, эксперт называет спекулятивными. И указывает, что против Covid-19 в настоящее время нет вакцины, что он распространяется очень быстро, а медициной он изучен очень мало, поэтому весьма затруднительно предсказать последствия его распространения. Все это, по словам Льва Щеглова, заставляет сделать вывод, что пик распространения коронавируса еще впереди. Ну, а одну из обозначившихся в связи с пандемией психологических тенденций он характеризует так: «Конспирологические разговоры о том, что коронавирус – это “придумка мирового правительства” или “глобалистов”». И иронично добавляет: «Но мир движется вперед, поэтому виноваты уже не евреи, которых во время средневековой чумы обвиняли в отравлении колодцев и прочих смертных грехах».

Другую психологическую тенденцию собеседник «Голоса Америки» называет «панической». «Ее придерживаются те, кто уверен в приближающемся конце света с такими атрибутами, как передвижные морги и крематории, валяющиеся на улицах по всему миру сотни тысяч трупов и тому подобное. Это тоже понятно, потому что неустойчивая психика всегда ищет некий формальный повод для срыва, для манифестации своего болезненного состояния. Этот повод – общая тревога, бесконечные разговоры о пандемии и так далее.

Истина, как всегда – где-то посередине. Как бы мы ни критиковали действия властей, мы должны понять, что любая эпидемия или пандемия требует жестких ограничительных мер. Это, может быть, единственный случай, когда жесткость и некое игнорирование желаний человека не просто уместны, но необходимы», – убежден профессор Щеглов.

«Говорить надо только правду, основываясь на оценки специалистов»

Что же касается способа общения властей с населением, то, по мнению Льва Щеглова, власти должны говорить людям правду о сложившейся ситуации, но одновременно успокаивать, рассказывая о предпринимаемых мерах защиты. «Потому что вранье не только аморально, но и непродуктивно. И нужно помнить поговорку “шила в мешке не утаишь”, поэтому правда все равно выйдет наружу, но эффект будет напоминать наше сегодняшнее отношение к российскому правительству, к которому нет доверия. В силу этого даже логичные меры, которые предпринимает власть, всегда кажутся обывателю подозрительными, обманчивыми, лживыми. И возникает такая вычурная логика наоборот, например: “Ага, если они говорят, что с продовольствием все хорошо, надо срочно бежать в магазин!”.

Поэтому говорить надо только правду, основываться только на оценки специалистов, а не неких “авторитетов”, депутатов и так далее. И населению надо объяснять, что происходит. Все время, неутомимо», – настаивает Лев Щеглов. И напоминает, что в послевоенной Западной Германии по радио ежедневно транслировали выступления уважаемых экспертов, которые разъясняли населению, что нужно делать, для постепенного восстановления экономики, рассказывали, куда пойдут налоговые поступления. «И такая кропотливая работа с населением способствовала тому, что через несколько лет экономика Западной Германии начала расти, а затем страна стала одной из самых развитых в Европе.

Поэтому нужно говорить правду, и объяснять, что происходит. И хотя в последние дни есть такие попытки, но, если остановить на улице десять обычных человек, вы услышите, минимум, пять – шесть теорий, о том, что это такое, почему это возникло, и кто в этом виноват. То есть, единой точки зрения на происходящее у людей нет. Хотя нашим властям хорошо известно, как телевизор иногда способен привести толпу к одному убеждению, в том числе самому нелепому», – заключает Лев Щеглов.

«Мы стремимся жить по праву сильного, а надо жить по праву умного»

Вторым собеседником Русской службы «Голоса Америки» стал доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, профессор кафедры психиатрии университета имени Мечникова, ведущий научный сотрудник Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Юрий Поляков.

Прежде всего, он назвал действия властей во время пандемии коронавируса «одним из лучших среди того, что они вообще делали». И добавил: «Другое дело, что все это было сделано с некоторым опозданием, можно было бы пораньше. Но так можно говорить всегда».

Среди отрицательных моментов профессор Поляков отметил манеру общения властей с населением: «Мне кажется, что наша власть носит несколько формальный характер, и я бы посоветовал ей относиться к людям с несколько большим теплом. Наша власть отличается тем, что она дает людям две тысячи рублей и называет это “материальной помощью”. На самом деле, так можно было и рубль назвать. То есть, это – известный цинизм. Я хочу сказать, что выделять людям денег можно было бы и больше, ведь речь идет о смертельной угрозе, и люди могут потерять не только работу, зарплату и комфорт, но и жизнь.

Вот на такие случаи государство и должно создавать резервные фонды, чтобы помогать людям. И если сравнивать с западными странами, то наша помощь на порядок, если не больше отличается от того, что делается там. И это, на мой взгляд – абсолютное безобразие!», – подчеркивает Юрий Поляков.

Деньги для увеличения социальных выплат он предлагает найти за счет уменьшения трат на вооружение: «Это уже немножко из области политики, но мы стремимся жить по праву сильного. А, вообще-то, надо жить по праву умного. Потому что в итоге – как бы ни говорил Путин и все остальные о необходимости вооружаться – побеждает, все-таки, умный, а не сильный. И мне кажется, что в XXI веке мы могли бы – это мое личное мнение – не так тратиться на вооружение, а немножечко денег запасти на такие случаи, как этот. Потому что отсутствие реальной помощи людям заставляет людей не слишком доверять власти. А государство, я считаю, должно быть не столько строгим полицейским, сколько любящими папой и мамой. То есть – что-то прощать людям, на что-то закрывать глаза. Государство должно любить своих граждан, тогда его поймут, примут и быстрее в него поверят. А нашему государству как раз этого не хватает».

Так же, как и Лев Щеглов, Юрий Поляков убежден, что информация о сложившейся ситуации с коронавирусом должна быть правдивой. «Но для этого нужна компетентная власть, что подразумевает ее выборность. Я для себя это сформулировал следующим образом: боги среди людей не рождаются. Поэтому если один человек будет у власти очень долго, он придет к тому, что чего-то не сможет сделать. Мы не выбираем лучшего пути, потому что выбора нет, он узурпирован. И мы видим, что нам это сейчас мешает», –считает собеседник «Голоса Америки».

Говоря о том, как в российских СМИ подается ситуация с пандемией в стране и в мире, Юрий Поляков заметил: «Есть такая мудрость: если не знаешь, что говорить, говори правду. Наш народ в массе своей умный. И если ему говорить достоверные вещи, то он все поймет и будет адекватно готовиться.

А когда мы чувствуем, что преподносимая нам статистика либо занижена, либо завышена, то мы перестаем верить всякой информации, и оказываемся безоружными. Поэтому мне кажется, что правдивая информация вооружает любого человека. Ведь в каждой ячейке общества найдется, минимум, один-два умных человека, которые смогут повести за собой окружающих. Но чтобы эти продвинутые люди повели остальных в правильном направлении, они должны знать правду. И поэтому я бы на месте власти говорил правду, подчеркивая, что одни вещи уже доказаны, другие ждут своего доказательства. Ведь мы не верим власти потому, что она сегодня говорит одно, а завтра – нечто совсем противоположное. А в результате мы остаемся безоружными».

«В такое время люди должны общаться с равными себе по развитию»

С ростом числа инфицированных Covid-19 в России увеличилось и количество шуток, анекдотов и карикатур, распространяемых в социальных сетях. Кроме того, все чаще приводятся сравнения с предыдущими пандемиями, включая чуму в Европе в XIV веке и упомянутую ранее «испанку». Считает ли доктор Поляков уместными и корректными исторические параллели, а «черный юмор» – целительным в психологическом отношении?

«Мне кажется принципиально важным, я и это говорю, как психолог – чтобы в такое время люди общались внутри своего социального слоя. То есть – с равными себе по развитию, по привычкам. Словом – с теми, кто их понимает. Круг общения – это люди со схожим уровнем интеллекта, образования и воспитания. Если вы в это время попытаетесь общаться с человеком, который не принимает ваших ценностей и не разделяет вашего видения ситуации, то кроме конфликта вы оба ничего не получите.

Ведь на самом деле, “черный юмор” – это юмор очень продвинутых и не слишком агрессивных людей. И в этом кругу он не только безвреден, но и полезен, поскольку подразумевает насмешку над всяким злом.

Но в других социальных слоях эти “черные шутки” абсолютно неприемлемы, и их не надо там распространять.

И я еще раз хочу повторить, и считаю это необходимым пропагандировать: во время чумы, во время каких-то крупных несчастий люди должны объединяться по тому, насколько они друг друга понимают. А не переходить из одного социального слоя в другой, где могут начаться междоусобные конфликты. И если уж давать советы, то я бы сказал: сохраняйте status quo, которое у вас было и до пандемии», – подытожил доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Поляков.