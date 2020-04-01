В США рассматривают возможность рекомендовать всем жителям носить маски

01.04.2020, 17:59, Новости дня

Широкое применение немедицинских масок могло бы сократить число случаев передачи вируса, однако рекомендация носить их также может привести к массовой закупке масок, которые отчаянно нужны медработникам.

И Всемирная организация здравоохранения, и Центры по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), неоднократно говорили, что рядовым гражданам не нужно носить масок, если они не больны и не кашляют. В связи с острой нехваткой масок и прочей защитной экипировки в медицинских учреждениях органы здравоохранения призывают общественность не запасаться масками.

Однако, возможно, эти рекомендации будут скорректированы.

В понедельник в ходе ежедневного брифинга рабочей группы по борьбе с коронавирусом президента Дональда Трампа спросили, следует ли американцам носить немедицинские маски. «Это, определенно, вопрос, который можно было бы обсудить, – сказал президент. – Возможно, будет что-то в этом роде на ограниченный период времени».

Директор CDC доктор Роберт Редфилд в интервью WABE в понедельник подтвердил, что ведомство пересматривает свои рекомендации по поводу ношения масок на фоне появления новых данных, свидетельствующих о большом количестве случаев передачи вируса от людей, которые инфицированы, но не имеют симптомов.

По словам Редфилда, коронавирус примерно в три раза более заразен, чем обычный грипп, и иногда люди заражаются и заражают других без проявления каких-либо симптомов в течение двух дней.