 

В США рассматривают возможность рекомендовать всем жителям носить маски

01.04.2020, 17:59, Новости дня

Широкое применение немедицинских масок могло бы сократить число случаев передачи вируса, однако рекомендация носить их также может привести к массовой закупке масок, которые отчаянно нужны медработникам.

И Всемирная организация здравоохранения, и Центры по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), неоднократно говорили, что рядовым гражданам не нужно носить масок, если они не больны и не кашляют. В связи с острой нехваткой масок и прочей защитной экипировки в медицинских учреждениях органы здравоохранения призывают общественность не запасаться масками.

Однако, возможно, эти рекомендации будут скорректированы.

В понедельник в ходе ежедневного брифинга рабочей группы по борьбе с коронавирусом президента Дональда Трампа спросили, следует ли американцам носить немедицинские маски. «Это, определенно, вопрос, который можно было бы обсудить, – сказал президент. – Возможно, будет что-то в этом роде на ограниченный период времени».

Директор CDC доктор Роберт Редфилд в интервью WABE в понедельник подтвердил, что ведомство пересматривает свои рекомендации по поводу ношения масок на фоне появления новых данных, свидетельствующих о большом количестве случаев передачи вируса от людей, которые инфицированы, но не имеют симптомов.

По словам Редфилда, коронавирус примерно в три раза более заразен, чем обычный грипп, и иногда люди заражаются и заражают других без проявления каких-либо симптомов в течение двух дней.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Отказ от рукопожатия и разорванные бумаги. Почему возник конфликт Пелоси и Трампа в Конгрессе

04.02 / Frankfurter Allgemeine – дело не в деньгах — бундесвер должен стать элитным

20.03 / В Туркменистане из-за коронавируса введен режим внутренней блокады, въезд в Ашхабад ограничен

03.02 / Врач объяснила, как правильно использовать медицинские маски

27.03 / МВФ и Украина договорились по законопроекту, который запрещает возврат “ПриватБанка” Коломойскому – СМИ

12.02 / Неизвестные устроили стрельбу по автосалону в Москве

21.02 / В РФ оценили возможность открытия сирийского неба для Турции

20.02 / Путин пообещал помогать США в борьбе с терроризмом

16.03 / В расписание ЕГЭ решено внести изменения из-за коронавируса

13.02 / В ДТП в Псковской области погибли восемь человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска