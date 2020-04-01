Россия, Беларусь, Центральная Азия, Ближний Восток и Европа. Последние данные по коронавирусу

01.04.2020, 17:55, Новости дня

Общее число умерших от коронавируса в мире 40 000, зарегистрировано более 823 000 случаев. Власти в разных странах пытаются замедлить распространение заболевания с помощью массовых ограничений. Представляем новости из регионов вещания Радио Свобода.

Россия

Российские законодатели одобрили закон, позволяющий премьер-министру Михаилу Мишустину объявлять режим чрезвычайной ситуации по всей стране после того, как рост случаев заражения коронавирусом впервые составил 27% в день.

Закон вводит обязательные правила поведения во время ЧС.

Кроме того, депутаты одобрили закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пяти лет тюрьмы за распространение ложной информации во время “чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, а также до семи лет тюрьмы за нарушение гигиенических и санитарных предписаний – например, карантина.

Накануне принятия этих поправок власти сообщили о регистрации 500 новых случаев коронавирусной инфекции за день. Общее количество случаев на сегодня составило 2337. Это число растет седьмой день подряд.

Количество умерших составляет сейчас 23 человека. Однако в достоверности официальных данных сомневаются не только специалисты, но и рядовые россияне. Государственная программа тестирования на вирус также вызывает много вопросов.

30 марта московские власти ввели режим самоизоляции для всех 12 миллионов жителей столицы. На экстренном заседании Мишустин попросил губернаторов ввести в своих регионах аналогичные меры.

Санкт-Петербург и более десятка других регионов она западе страны до Мурманской области и Татарстана последовали примеру Москвы и ввели режим обязательной самоизоляции.

Президент Владимир Путин назвал карантинные меры в Москве необходимыми и оправданными. Ранее он объявил неделю выходных с 28 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить угрозу быстрого распространения заболевания.

Начиная с 30 марта по распоряжению правительства Россия закрыла границы. В страну будут пускать только российских дипломатов и отдельные категории граждан, грузы и необходимые транспортные средства.

Иран

Англия, Франция и Германия впервые воспользовались особыми механизмами торговли, чтобы отправить в Иран медицинское оборудование, не нарушая при этом санкции, наложенные на Тегеран Соединенными Штатами.

Министр иностранных дел Германии заявил 31 марта, что медицинская помощь была предоставлена через “инструмент поддержки торговых расчетов” (Instex), который был создан более года назад для легальной торговли с Ираном, чтобы частично компенсировать эффект от американских санкций.

“Франция, Германия и Англия подтверждают, что в рамках Instex была проведена первая операция, связанная с экспортом медицинских товаров из Европы в Иран. Товары уже доставлены, – заявил представитель немецкого правительства. – После завершения первой операции Instex и соответствующая иранская структура STFI будут работать над улучшением этого механизма и дальнейшими взаимодействиями”.

Иранские власти говорят, что санкции Вашингтона мешают стране бороться с пандемией коронавируса. Представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур заявил, что на 31 марта в Иране зафиксировали 44 606 случаев, причем за последний день это число выросло на 3111. Общее число умерших составило 2898, из них 141 – только за последний день.

Ситуация с COVID-19 в Иране остается одной из самых тяжелых в мире. Специалисты сомневаются в достоверности статистики, публикуемой иранскими властями, поскольку деятельность журналистов в стране жестко контролируется.

Правительство Ирана запретило населению междугородние поездки, чтобы замедлить эпидемию по время празднования персидского Нового года, начавшегося 20 марта. При этом внутри городов, в отличие от многих других стран, полного карантина нет.

Населению запретили выходить на празднование Дня природы, Сиздах-бе-дар, которым завершается персидский Новый год и когда иранцы традиционно устраивают пикники.

Беларусь

Белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил, что в Витебске от коронавируса умер театральный актер Виктор Дашкевич, назвав его первой жертвой COVID-19 в стране.

Родственники 75-летнего актера Витебского национального драматического театра рассказали нашему корреспонденту, что в его анализах был обнаружен коронавирус и он скончался через несколько дней после госпитализации.

“Жена [Дашкевича] здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его”, – сказал Лукашенко на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой.

По состоянию на 30 марта в Беларуси было зафиксировано 152 случая коронавируса. Лукашенко заявил, что это пик пандемии в стране: “Мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи [19 апреля] этот пик ушел вниз”.

Лукашенко не видит необходимости отменять из-за пандемии президентские выборы, которые должны пройти в 2020 году.

Центральный банк Беларуси заявил 30 марта, что попросит у Международного валютного фонда $900 миллионов для борьбы с экономическими последствиями пандемии.

Румыния

Правительство Румынии ввело карантин на северо-востоке страны в городе Сучава и восьми окрестных деревнях, чтобы замедлить распространение коронавируса. Там зарегистрировали более четверти все случаев в стране. Министр внутренних дел Марчел Вела объявил об этой мере, известной как “Военный порядок №6”, вечером 30 марта. Все дороги в Сучаву заблокировали силами полиции и армии, которые пропускают только грузовой транспорт.

В Румынии, которая является членом Евросоюза, зарегистрировали 2109 случаев коронавируса, 65 из них с летальных исходом. С 16 марта в стране объявили чрезвычайное положение. На Сучаву с населением чуть более 100 000 человек приходится 593 случая и треть всех смертей. По сообщению властей, более половины из 285 инфицированных врачей и другого медперсонала зарегистрированы в Сучаве. Министр здравоохранения Нелу Татару заявил, что всплеск заболеваемости в этом регионе связан с низким качеством управления в местной больнице: зараженный персонал не был изолирован от коллег, также не соблюдались правила самоизоляции.

30-дневный карантин продлится до середины апреля. Запрет на передвижение в остальных частях страны ввели почти неделю назад.

Болгария

Болгария выпустит дополнительные облигации на сумму 4,2 миллиарда левов ($2,36 миллиарда) для помощи работодателям и работникам, пострадавшим от пандемии коронавируса, заявил министр финансов Владислав Горанов 31 марта.

По мнению министра, экономика страны по результатам 2020 года уменьшится на 3%, хотя ранее прогнозировался рост на 3,3%.

Вечером 30 марта правоцентристское правительство премьер-министра Бойко Борисова пересмотрело фискальный план, предусматривавший дефицит объема производства в размере 2,9% на этот года, и подняло уровень допустимого внутреннего долга до 10 миллиардов левов ($5,65 миллиардов) из-за пандемии.

“Все эти меры преследуют только одну цель: обеспечить государство ликвидностью и дать ему возможность выполнять свои основные функции”, – рассказал Горанов. Теперь одобрить эти изменения должен парламент.

Болгария – самая бедная страна Евросоюза, однако у нее самый низкий уровень госдолга.

В стране закрыли школы, рестораны и бары, ограничили междугородние передвижения, отменили все праздники и поездки за границу до 13 апреля. Выявлено 399 инфицированных коронавирусом, 8 человек умерли.

Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан

В Казахстане число жертв коронавирусной инфекции достигло трех человек. Накануне в Нур-Султане умер пациент, 50-летний мужчина, у которого, как сообщается, были сопутствующие заболевания – диабет и гипертония. 26 марта умерла 64-летняя жительница села Косшы Акмолинской области. По данным казахских властей, на 1 апреля общее число заразившихся в стране достигло 363.

В столице Кыргызстана Бишкеке из-за пандемии объявили чрезвычайное положение; там запретили встречи и собрания больше трех человек, за исключением членов одной семьи. Водители частных автомобилей должны иметь при себе документы от работодателя, подтверждающие, что они едут на работу или возвращаются домой. “Нецелесообразное пользование” личным транспортом в городе запретили.

В Оше и Джалал-Абаде, а также прилегающих к нем районах на юге страны на прошлой неделе также объявили чрезвычайное положение.

В Узбекистане количество зараженных по состоянию на 1 апреля достигло 172, два человека умерли. Власти страны запретили пользоваться транспортом в личных целях в период с 06.00 30 марта по 00.01 20 апреля. Передвигаться по стране в это время смогут только транспортные средства со специальным стикером. Личным транспортом в это время разрешено пользоваться только в экстренных случаях: роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни человека.

Управление мусульман Узбекистана выпустило фетву о том, как хоронить мусульман, скончавшихся от коронавируса: по возможности тела будут омывать, заворачивать в саван и хоронить соответствии с требованиями шариата.

В двух других государствах Центральной Азии, Таджикистане и Туркменистане, случаев коронавируса не зарегистрировано. Однако деятельность журналистов там жестко контролируется.