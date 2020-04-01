 

Влад Топалов трогательно поздравил Сергея Лазарева с днем рождения

01.04.2020, 17:53, Разное

Отечественный популярный исполнитель Влад Топалов поздравил своего коллегу Сергея Лазарева с днем рождения. Соответственный пост музыкант обнародовал в личном Instagram-аккаунте.
Влад Топалов опубликовал на своей странице в соцсети изображение, где он сам и Сергей Лазарев находятся в бассейне. На фотографии оба российских артиста выглядят улыбающимися и очень счастливыми людьми. В комментарии к снимку нынешний супруг телеведущей Регины Тодоренко назвал своего коллегу братом и другом. «Мой родной. Моя гордость. Талант от Бога!», – написал он. Музыкант отметил, что Лазарев хорошо знает, как он к нему относится, пожелав также счастья, спокойствия и уверенности.

Оба артиста знакомы с давних времен. Они оба являлись участниками детского коллектива «Непоседы». В 2001 году стали участниками группы Smash!!. Мысль о создании дуэта пришла в голову исполнителям еще во время сотрудничества в ансамбле. Летом 2002 года группа победила на «Новой волне» в Юрмале. Всего Сергей Лазарев и Влад Топалов выпустили в составе Smash!! три полноценных альбома и ряд видеоклипов, а также пять синглов. Группа распалась в 2006 году и продолжительное время артисты не поддерживали связь.



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