СМИ: В Подмосковье пациент скрыл позитивный тест на коронавирус и пришел делать рентген, все посетители больницы на самоизоляции

01.04.2020, 17:53, Разное

В Лобне Московской области в центральную городскую больницу обратился пациент, скрывший от врачей позитивный тест на коронавирус. В результате все посетители медучреждения оказались под угрозой заражения COVID-19, сдают анализы и уходят на самоизоляцию.

Главврач Лобневской больницы Павел Прокофьев пояснил посетителям, что к ним обратился житель с целью сделать рентген. Он скрыл, что ранее у него был подтвержден коронавирус, прошел через все коридоры до кабинета, и только тогда медикам рассказали о диагнозе пациента. Мужчина определенное время был на самоизоляции в деревне, после чего его состояние ухудшилось и он обратился к врачам, передает “Вечерняя Москва” со ссылкой на канал BAZA в Telegram.

Все работники и посетители больницы теперь будут наблюдаться у врачей, сдадут анализы на коронавирус и уйдут на самоизоляцию. О том, сколько людей на тот момент находились в здании, информации нет.