Ректор “Щуки”: к самоизоляции нужно отнестись очень серьезно

01.04.2020, 17:50, Новости дня

Будучи вынужденными соблюдать режим самоизоляции, многие задаются вопросом, чем занять себя дома. Эксперты предлагают уделить время физическим нагрузкам и самообразованию. На что еще можно потратить свободное время, в эфире канала "Россия 24" рассказал ректор театрального института имени Щукина, народный артист РФ Евгений Князев.

По словам Князева, он, как и многие из нас, готов "бросить все и поехать и начать работать, и заниматься".

"Но если приняты такие меры в стране, и не только в стране – во всем мире, то, я считаю, что мы все должны отнестись к этому очень серьезно, – отметил актер. – Во всяком случае, я и все наши сотрудники, мы все находимся на удаленном общении".

Князев отметил, что в институте имени Щукина студенты и преподаватели понимают, что ситуация серьезная и дистанционное обучение – необходимая мера.

"Если мы будем очень внимательны по отношению друг к другу, если нам говорят, что мы можем быть источником заражения и можем принести вред своим близким, то надо каким-то образом на две недели себя сосредоточить на одиночество и найти возможность чем-то заняться, – считает он. – Я, например, посмотрел фильмы, в которых я снимался, но которые не видел. У меня лежит книга замечательная, она такая толстая, что я боюсь, что я не успею дочитать ее".

Актер добавил, что режим самоизоляции – хорошая возможность сделать домашние дела, которые до сих пор все время откладывались. Кроме того, сегодня многие театры транслируют спектакли в режиме онлайн. Также можно в виртуальном режиме "походить" по музеям и галереям.

"Я попытался это сделать, конечно, это не производит такого впечатления, как если бы я сам оказался в залах того же Пушкинского музея, но, увидев начало экспозиции краем глаза, я сказал себе: "Вот жду с нетерпением, когда откроются музеи, чтобы снова туда попасть", – отметил Князев.

По его мнению, нынешние события "нужно пережить", как нужно быть готовыми и к их последствиям.

"Наступают другие времена, и нужно научиться и лекции читать в режиме онлайн. Ведь техника, наверное, не напрасно так развивалась?" – считает он.