В Москве за нарушение режима самоизоляции задерживать пока не будут

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01.04.2020, 17:50, Новости дня

Московские полицейские пока не будут задерживать граждан, которые нарушают режим самоизоляции в связи с коронавирусом COVID-19. Вместо этого они проведут разъяснительную работу.

С 30 марта в Москве и Московской области введен режим самоизоляции. Люди могут выходить из дома, но лишь в некоторых случаях. На данный момент сотрудники полиции не станут задерживать нарушителей, а разъяснят им порядок самоизоляции, попросят вернуться домой. Если человек не станет выполнять требования, его могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. При этом не исключено, что в ближайшее время правоохранителям могут поступить новые указания.

В Москве будет развернута умная система слежения, которая позволит определять местонахождение человека. Кроме того, столичные власти закупили продвинутые технологии распознавания лиц, которые могут идентифицировать лицо человека за маской или платком.

Ранее сообщалось, что в московском метро появилась дистанционная разметка, которая позволяет соблюдать необходимое расстояние между пассажирами.



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