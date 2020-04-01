Власти Сирии изолировали город после смерти женщины с коронавирусом

01.04.2020, 17:48, Новости дня

Сирийские власти полностью изолировали небольшой город Минина под Дамасков из-за смерти местной жительницы от нового коронавируса, сообщило сирийское агентство САНА.

«Соответствующие структуры применили режим полной изоляции города Минина, расположенного под Дамаском, из-за смерти его жительницы, зараженной коронавирусом», – информирует минздрав Сирии, передает ТАСС.

Отмечается, что члены семьи умершей не придерживались мер по самоизоляции, и именно из-за этого власти пошли на такие меры.

Указывается, что члены семьи умершей работали в местном магазине, который продавал товары, пользующиеся широким спросом у населения.

Минздрав Сирии указал, что решение об изоляции города принято для сохранения здоровья граждан и для предотвращения «распространения коронавируса за пределы отдельного населенного пункта».

Всего в Сирии зарегистрировано 10 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

По данным ВОЗ на 30 марта, в мире зарегистрировано 693 тыс. 224 случая заражения новым коронавирусом, умерли 33 106 человек.

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