 

Власти Сирии изолировали город после смерти женщины с коронавирусом

01.04.2020, 17:48, Новости дня

Сирийские власти полностью изолировали небольшой город Минина под Дамасков из-за смерти местной жительницы от нового коронавируса, сообщило сирийское агентство САНА.

«Соответствующие структуры применили режим полной изоляции города Минина, расположенного под Дамаском, из-за смерти его жительницы, зараженной коронавирусом», – информирует минздрав Сирии, передает ТАСС.

Отмечается, что члены семьи умершей не придерживались мер по самоизоляции, и именно из-за этого власти пошли на такие меры.

Указывается, что члены семьи умершей работали в местном магазине, который продавал товары, пользующиеся широким спросом у населения.

Минздрав Сирии указал, что решение об изоляции города принято для сохранения здоровья граждан и для предотвращения «распространения коронавируса за пределы отдельного населенного пункта».

Всего в Сирии зарегистрировано 10 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

По данным ВОЗ на 30 марта, в мире зарегистрировано 693 тыс. 224 случая заражения новым коронавирусом, умерли 33 106 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Ford приостановил производство машин и двигателей в Европе

13.02 / Мощное землетрясение произошло рядом с Курилами и Японией

11.02 / Эксперт раскрыл главную причину взрыва колбас

19.02 / В оккупированном Крыму возбудили дело против двух подростков за “подготовку теракта”

11.02 / Не допустить удушья: Полине очень нужен аппарат для дыхания

14.02 / Крымские порты заявили о сокращении сотрудников из-за санкций и Керченского моста

26.02 / Представлен новый кроссовер Mercedes-AMG GLA 45

08.02 / Винник начал выходить из 40-дневной голодовки

04.02 / “Филадельфия” победила “Детройт”, Проворов отметился передачей

09.03 / Помпео приветствовал начало процесса по делу о крушении самолета MH17

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска