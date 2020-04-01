 

Диарея может быть первым симптомом COVID-19 у некоторых пациентов

01.04.2020, 17:35, Новости дня

Диарея справедливо считается не самым частым симптомом новой коронавирусной инфекции COVID-19. Тем не менее, она может оказаться первым симптомом этой болезни, согласно исследованию, которое опубликовано в The American Journal of Gastroenterology.

Такую особенность COVID-19 ученые обнаружили у небольшой подгруппы пациентов с легким течением болезни. Респираторные симптомы у них обычно развивались у них существенно позже или не появлялись вообще.

Случаи болезни, при которых нет классических симптомов болезни (в первую очередь, лихорадки и кашля) могут остаться невыявленными. Людей с таким течением болезни не изолируют, они могут продолжать распространять болезнь. Поэтому, считают ученые, информация о различных нетипичных формах COVID-19 важна.

Диарея – нередкий синдром, который связан с множеством патологий. Поэтому он не может служить ведущим признаком в диагностике COVID-19. Тем не менее, у людей, которые контактировали с инфицированными новым коронавирусом, этот симптом может приобретать значимость и, как пишут ученые, «должен хотя бы наводить на мысль о болезни».

Ученые проанализировали информацию о 206 пациентах с COVID-19, которые проходили лечение в уханьской больнице Медицинского колледжа Тонгджи. Авторы специально выбрали пациентов с легким течением болезни, без затруднений дыхания и с нормальной оксигенацией крови.

48 пациентов (23%) поступили в больницу только с симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта, у 69 (33%) они сочетались с респираторными симптомами.

Диарея была у 67 (58%) пациентов с кишечными симптомами, у 13 (20%) она была первым появившимся после инфицирования симптомом. Примерно у трети таких пациентов в течение болезни не повышалась температура. В среднем кишечное расстройство длилось 5 дней.

Авторы подчеркивают, что пациенты, у которых преобладали кишечные симптомы, обращались за медицинской помощью позже, чем больные с респираторными проявлениями. Кроме того, они дольше продолжали выделять вирус.



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