Эксперты спрогнозировали, как может измениться общество и технологии после пандемии коронавируса

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01.04.2020, 17:30, Разное

Пандемия коронавируса COVID-19, начавшая распространяться в декабре минувшего года из Китая, постепенно охватывает большинство стран мира. Западные эксперты прогнозируют, что происходящее оставит последствия для общества, технологий, экономики и прочих сфер жизни человечества.
Профессор лингвистики Дебра Таннен говорит, что после пандемии многие люди будут ощущать опасность от ранее привычных рукопожатий, прикосновений к чужим вещам и даже могут бояться дышать одним воздухом с окружающими. Также для большинства войдёт в привычку постоянное мытьё рук, а одиночество и виртуальное общение будет комфортнее личных встреч. Политолог Марк Лоуренс Шрад прогнозирует в будущем появление нового типа патриотизма. Если сейчас героями называют в основном военных, то после «испытания коронавирусом» население начнёт почитать медиков, преподавателей, бизнесменов и людей иных мирных профессий, вносивших вклад в борьбу с пандемией, спасавших реальными действиями жизни других. Психолог Питер Колман говорит о возможном снижении в дальнейшем культурной и политической поляризации. Это произойдёт вследствие сплочённости против единого врага, которым в данном случае является коронавирус. Кроме того, эксперты прогнозируют изменения в религиозных обрядах, что коснётся всех вероисповеданий, увеличение инвестиций в науку и медицину, организацию новых сообществ с сильной внутренней культурой.

Относительно технологий исследователь Элизабет Брэдли видит развитие VR, позволяющей человеку видеть именно то, что он хочет. Подобные решения позволят сохранят людям эмоциональное здоровье и улучшат социализацию. Возможно снижение ограничений для различных онлайн-сервисов и «оздоровление цифрового образа жизни». Под последним профессор Шерри Туркл подразумевает увеличение количества полезного контента – концерты звёзд, спектакли, тренировки по различных практикам и видам спорта в онлайн-формате.



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