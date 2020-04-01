 

Волонтеры Победы помогут россиянам на карантине составить семейное древо

01.04.2020, 17:30, Новости дня

Волонтеры Победы запустили курс по восстановлению истории семьи. Рекомендации по составлению семейного древа размещены на образовательной платформе движения в рамках проекта «Моя история».

Курс содержит в себе рекомендацию о том, как начать составлять семейное древо, собрать начальную информацию о своей семье, пользоваться открытыми источниками в интернете и структурировать полученные данные, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. 

«Из-за карантина люди сидят дома, появляется свободное время. А начинать изучать историю своей семьи нужно не с обращения в архивы, а с простого общения с родственниками. Это можно сделать через телефон, Интернет, то есть даже не выходя из дома», – рассказала руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Волонтеры также помогут онлайн тем, кто уже когда-то начинал восстанавливать семейное древо и столкнулся с проблемами. Для запроса на помощь можно найти на официальной странице Движения ВКонтакте.

Чтобы пройти обучение, необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф.



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