Задержан вор, “вежливо” ограбивший кассу микрозаймов в Сергиевом Посаде

01.04.2020, 17:30, Разное

На территории Сергиевого Посада “вежливый” злоумышленник ограбил офис микрокредитной организации, унеся с собой около 300 тысяч рублей. Задержать мужчину удалось только во Владимирской области.

По имеющейся информации, 25-летний парень пришел в микрокредитную компанию, которая выдает незначительные займы. Достав нож, он извинился перед сотрудницей и сказал, что нуждается в финансовых средствах. Девушка-кассир подняла руки вверх, заметив оружие, и показала мужчине, где именно находится ключ от сейфа. В это время “вежливый” грабитель еще раз принес свои извинения. “Я, правда, не хотел”, – заявил он, отметив, что прекрасно понимает положение девушки и ее рабочий статус.

Собственное лицо житель не прятал, хотя в помещении имелась работающая камера видеонаблюдения под потолком. Вскоре кассир открыла сейф и передала посетителю пачки с деньгами, всего почти 300 000 рублей. Тот положил их в рюкзак и обернулся перед уходом. “Будьте добры, дайте мне уйти”, – попросил он.

Через время злоумышленника удалось задержать благодаря записи с камеры наблюдения. Он смог добраться до одного из городов Владимирской области и снять номер в гостинице. Свою вину парень признал и раскаялся в произошедшем случае. Выяснилось, что за несколько часов до ограбления он пришел в кассу для разведки и посмотрел, как все устроено. Мужчина не думал, что у него все получится, но деньги так найти не удалось. По поводу ограбления открыто уголовное дело.