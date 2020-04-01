 

Задержан вор, “вежливо” ограбивший кассу микрозаймов в Сергиевом Посаде

01.04.2020, 17:30, Разное

На территории Сергиевого Посада “вежливый” злоумышленник ограбил офис микрокредитной организации, унеся с собой около 300 тысяч рублей. Задержать мужчину удалось только во Владимирской области.
По имеющейся информации, 25-летний парень пришел в микрокредитную компанию, которая выдает незначительные займы. Достав нож, он извинился перед сотрудницей и сказал, что нуждается в финансовых средствах. Девушка-кассир подняла руки вверх, заметив оружие, и показала мужчине, где именно находится ключ от сейфа. В это время “вежливый” грабитель еще раз принес свои извинения. “Я, правда, не хотел”, – заявил он, отметив, что прекрасно понимает положение девушки и ее рабочий статус.

Собственное лицо житель не прятал, хотя в помещении имелась работающая камера видеонаблюдения под потолком. Вскоре кассир открыла сейф и передала посетителю пачки с деньгами, всего почти 300 000 рублей. Тот положил их в рюкзак и обернулся перед уходом. “Будьте добры, дайте мне уйти”, – попросил он.

Через время злоумышленника удалось задержать благодаря записи с камеры наблюдения. Он смог добраться до одного из городов Владимирской области и снять номер в гостинице. Свою вину парень признал и раскаялся в произошедшем случае. Выяснилось, что за несколько часов до ограбления он пришел в кассу для разведки и посмотрел, как все устроено. Мужчина не думал, что у него все получится, но деньги так найти не удалось. По поводу ограбления открыто уголовное дело.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Подруга Александры Грант поделилась подробностями ее романа с Киану Ривзом: “Они вместе много лет”

28.03 / Обнародованы параметры нового смартфона Samsung Galaxy M11

27.02 / Американские ученые назвали новую опасность сладких газированных напитков

18.02 / Наука: Создан препарат для лечения непереносимости глютена

04.02 / Мнение: Железный крест и китайские тепловизоры комбрига Марченко

27.03 / Микробиолог посоветовала рецепт доступного раствора, который уничтожает вирусы

13.02 / Ведущая прототипа «Док-Ток» назвала программу Собчак и Гордона «низкокачественным шоу»

17.03 / Мнение: Почему социализм безжалостен

14.03 / Мнение: Чем опасно раскоронование коронавируса

27.02 / Степан Джигарханян встал на защиту дочери Любови Успенской

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска