Мишустин предложил распространить мораторий на проверки на социально-ориентированные НКО

01.04.2020, 17:30, Новости дня

Правительство предлагает распространить мораторий на проверки на социально ориентированные некоммерческие организации, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Мы предлагаем распространить мораторий на проверки на социально ориентированные некоммерческие организации. Кроме того, социально ориентированным НКО в наиболее пострадавших отраслях будут предоставлены те же льготы, что и субъектам малого и среднего предпринимательства», – приводятся его слова на сайте Кремля.

Он пояснил, что правительством сформирован перечень системообразующих предприятий, который включает 650 компаний, а с дочерними и зависимыми обществами – до 4 тыс. организаций.

«Организован мониторинг их финансово-экономического состояния, по результатам которого будет разработан комплекс мер поддержки. Кроме того, в целях поддержки санитарно-эпидемиологических мероприятий, предприятия получат возможность учесть эти затраты при налогообложении прибыли», – сказал Мишустин.

Премьер добавил, что на уровне правительства будут приниматься решения о переносе сроков вступления в силу «требований, которые могут привести к дополнительным расходам со стороны бизнеса и к увеличению административной нагрузки».

«Соответствующие решения в ближайшее время будут выработаны совместно с Государственной Думой. Владимир Владимирович, мы постоянно будем докладывать Вам о принимаемых Правительством дополнительных мерах по поддержке граждан и экономики», – сказал он.

На совещании Мишустин отметил, что правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

«Первое – межбюджетные отношения. Важно поддержать региональные бюджеты. В федеральном бюджете зарезервирован 171 миллиард рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризацию бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов», – сказал он.

Также предложены дополнительные меры по обеспечению устойчивости экономики: регионам и муниципалитетам будут даны рекомендации по снижению имущественных налогов для арендодателей в обмен на снижение ставок аренды или отсрочки платежей для арендаторов отдельных категорий бизнеса.

«Кроме того, меры по противодействию распространению коронавируса могут рассматриваться как форс-мажор по договорам аренды», – сказал он.

Отметим, что Общественная палата некоторое время назад просила правительство распространить мораторий на проверки на социально ориентированные НКО.

Накануне секретарь ОП Лидия Михеева в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что меры, которые президент перечислил в своей речи, очень своевременны, – в особенности те, что касаются поддержки малого и среднего бизнеса.

По словам Михеевой, в развитие тезисов президента в ОП подготовили дополнительные предложения, в частности, распространить положения из обращения президента для малого и среднего бизнеса еще и на социально-ориентированные некоммерческие организации.

«Социально ориентированные НКО выполняют важные функции, в том числе занимаются волонтерской деятельностью, оказывают населению услуги в социальной сфере. И в сложившейся ситуации такие НКО тоже могут нуждаться в защите от экономических угроз», – сказала она.

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