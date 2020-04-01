В мире из-за коронавируса сильно подорожал рис

01.04.2020, 17:30, Разное

На фоне пандемии коронавируса на мировом рынке заметно поднялись цены на пшеницу и рис. Продукты питания дорожают в связи с немалым спросом на провизию во многих странах мира.

В целях поддержки продовольственной безопасности властям приходится вводить ограничения на экспорт основных товаров. К примеру, Россия, Украина и Казахстан рассказали о таких мерах на поставки пшеницы. Один из ведущих изготовителей риса Вьетнам тоже собирается уменьшить экспорт этой сельскохозяйственной культуры. Иные импортеры риса и пшеницы также поднимают стоимость на эти продукты, расширяя объем закупок.

В связи с этим на товарно-сырьевой бирже Чикаго фьючерсы на пшеницу выросли на 15% во второй половине марта текущего года, достигнув 5,7 доллара за бушель. Считающийся бенчмарком на глобальном мире тайский рис стал дороже на 17% и теперь его продают по 490 американских долларов за одну тонну.

Стоимость растет на фоне де-факто избытка спроса. Сотрудники Минсельхоза США отметили, что общее производство шлифованного риса с 2019 года и по данный момент оценивается в 500 миллионов тонн, и это довольно близко к рекорду. В ведомстве заявили также, что общие запасы составляют 180 миллионов тонн, что стало историческим максимум. Такая же ситуация складывается с пшеницей в связи с увеличением производства определенными государствами, например, РФ в последнее время. Американские специалисты считают, что в этом сезоне стоит ожидать существенного урожая объемом 764,5 миллиона тонн.

Европейские эксперты заверили, что Covid-19 не может передаваться через пищу. Людям рекомендуется покупать в торговых точках запакованные герметично продукты, это же касается и круп, информирует Lenta.