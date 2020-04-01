МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и со 100% обсервацией

01.04.2020, 17:18, Новости дня

Мне не хочется ни читать новости, ни писать тексты. Хочется спать и посмотреть фильм не про вирус. Но открываю ноут – читаю ленты новостей и Facebook. Поток фактов, мнений и неточной информации. Много умных мыслей и много откровенной чуши и смятения.

У меня, по специфике моей работы, много реальной информации – потому много печали, много дел, ответственности перед вами – поэтому попробую поделиться фактами, прогнозами и пожеланиями.

Начну с эпизода. Я не бодхисаттва и потому злюсь, как и многие из вас. Картинка: прибыл рейс из Бали – Катара. Шум, скандал, возмущения попираются права, неоправданное хамство некоторых пассажиров, тупость некоторых же исполнителей из некоторых министерств при обустройстве обсервации, нервы людей, человека с высокой температурой везут в больницу на анализ, женщина на восьмом месяце беременности, разбегающиеся прямо из обсервационного автобуса люди.

Людей жалко – они устали, пограничников жалко – на них вымещается бестолковая злость, полицейские и нацгвардейцы пытаются успокоить голосом разума и объяснениями. В отеле “Казацкий” идиоты-организаторы приема отключили отопление. Включаем.

Заказываю в погранслужбе табличку – аналитику, к ночи получаю – и хочется материться…

И вот почему. 13 марта президент Зеленский обратился к украинцам – вернуться в страну в связи с надвигающейся эпидемией. А тут смотрю – каждый третий вернувшийся на этом скандальном специально организованном рейсе улетел из страны на Бали 13-го, 14-го, 15 марта!

То есть наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать). В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать – погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и… потребовали их возвращать!

Это – свинство, не по закону, не по суду – по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других?!

Так нельзя. Это нечестно по отношению к миллионам людей, живущим в стране. Более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве – прилетевшие на самолетах люди, 25% – вторичное заражение от них же – уже в Киеве…

Ведь понятно же, почему нужна обсервация, медицинский осмотр и тест. Или тысячи смертей в Европе ни чему не учат?

Из этих дней авиачартерной истерии и инцидентов – несколько выводов.

МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так – и не нужно проклятий, что мне присылают из-за рубежа. Ради безопасности миллионов мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч. Точка.

Те, кто находится сейчас на обсервации в киевских отелях: завтра и послезавтра – по решению главного санитарного врача – у всех возьмут материалы на ПЦР-тест. По факту результата теста – если поражение вирусом не выявлено – полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санврачей. Неповиновение – санкции ст. 325 КПК.

Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент, уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) – санкция: штраф до 17 тыс. грн. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус – полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст. 325 – вплоть до ареста и содержания под стражей до трех лет. Никаких игрушек и шуток. У нас уже погибло от вируса 17 человек.

Всем пассажирам рейса, тем не менее, желаю здоровья! А скорой роженице – спокойных родов и здорового малыша!

Теперь не по эпизоду, а по большому счету. Никто не готов во всем мире к этой пандемии. Мы – не исключение. Испытание для всех. Испытание для Украины – испытание для системы власти. На кону – жизни украинцев сейчас и качество жизни каждого из нас после.

В исполнительной власти – нет растерянности. Тысячи управленцев делают свою работу. Мы рано начали ограничительные меры – посмотрим, возможно, это нас убережет от худшего. Если я прав – проклятья в сторону власти за дискомфорт когда-то сменятся пониманием того, что все в меру возможного делали правильно.

Каждое утро президент с ключевыми управленцами проводит короткую летучку по осуществлению стратегии противодействия эпидемии. Тактические шаги, поручения, кто что делает – деньги, поставки, правила, дипломатия, медикаменты. Каждое утро. Коротко – с фиксированными задачами и исполнителями. Решения принимаются быстро. Далее все работают по своим направлениям.

Премьер-министр руководит постоянно действующей комиссией по чрезвычайным ситуациям. Правительство практически каждый день собирается на чрезвычайные заседания – для принятия решений.

Иногда на заседании правительства очень бурный дискурс – и непростые решения, но сейчас нельзя прятаться от решений, миндальничать и медлить. Важно действовать адекватно, смело и четко. Все министры и многие управленцы весь день в постоянном обороте событий и действий – делают то, что должны.

Надеюсь, мы сделаем все, что возможно. Кто и как сделает, насколько качественно – время покажет. Важно действовать точно!

Все спрашивают – когда закончится карантин и ограничения? Многие устали сидеть в четырех стенах. Многие переживают за свою работу и бизнес. У многих просто нет средств – им не за что быть в пассивном состоянии – им нужно зарабатывать.

Постараюсь дать ответы на некоторые вопросы.

1. Никто в нашей стране не знает, когда завершится эпидемия и отменится карантин, а кто говорит, что знает, – врет. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом.

Пока карантин отменен только в Китае. Страны вокруг нас каждый день ужесточают меры ограничений. От Польши, с 1 апреля вводящей более жесткий режим карантина, до комендантского часа в Ницце и запрета выходить на улицы во Франции, Испании, Италии и той же Москве и Нью-Йорке.

Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас. Но, если честно, надо быть реалистами.

Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая. И это – предположения оптимиста.

С другой стороны – сейчас очень ответственный момент атаки эпидемии. Если не будем массово обниматься и шашлычить в парках, награждая друг друга вирусом, – можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь. Все в наших руках и руках Бога, конечно.

2. В ближайшие дни необеспеченные граждане начнут получать помощь государства. Деньгами. Чтобы выдержать этот непростой период. Это решение президента и правительства. Одна категория людей будет получать деньги совсем скоро, другая – после утверждения парламентом поданных Кабмином изменений в бюджет на внеочередном заседании (несколько дней).

3. И во время карантина, и когда карантин закончится – есть пакет помощи реальному сектору экономики. О чем-то я уже писал и это уже имплементировано, что-то на подходе и есть еще дополнительные меры, чтобы разогнать экономику после вынужденного простоя. Мы не можем себе позволить не работать шесть месяцев… Нам бы рвануть со всеми преференциями и возможностями в мае. Будем надеяться.

Пакет необходимых мер и решений будет. Важно не допустить безработицы и сохранить рабочие места! Это очень четко понимают в правительстве.

4. С продовольствием проблем не будет.

5. Рынок уже насыщается средствами индивидуальной защиты – за счет собственного производства и импорта. Каждый день грузы отправляются по регионам.

Все больницы и скорые помощи или уже обеспечены, или должны быть обеспечены средствами защиты в ближайшие четыре дня с минимальным запасом, но везде. Затем будет наращиваться запас не мене 30-дневный – защитные костюмы, респираторы, очки, перчатки, дезинфекторы. Обеспечение медиков – задача №1.

6. Полицейские, спасатели ГСЧС, пограничники, Нацгвардия – обеспечены защитой, наращиваем полноту и запас.

7. Внутренний рынок защитных масок и респираторов (аптеки, крупные ретейлы и интернет) начал насыщаться. Централизованные поставки средств защиты из Киева плюс усилия местных властей существенно сбивают внутренние цены. А вчерашнее решение Верховной Рады, отменившее акцизы на дезсредства, надеюсь, в ближайшие дни, обеспечит на полках аптек и магазинов дезинфекторы с ценой втрое ниже сегодняшней. Это специальная программа. Этим занимаемся и будем контролировать.

8. На международных полях всего мира идет битва, в которой участвуют украинские дипломаты и бизнесмены – конкуренция за контракты на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородных концентраторов. Сотни этих важнейших для лечения приборов уже завозятся в страну. По всем областям.

9. Препараты и медикаменты для лечения – действует отдельная программа. Министр здравоохранения расскажет об этом в ближайшие дни. Действуем агрессивно, с учетом последнего международного опыта лечения и международных протоколов лечения от коронавируса.

В общем, трудно, кривая заболевших ползет вверх, и самые ответственные и непростые дни впереди.

Помогите! Соблюдайте дисциплину, побудьте дома! Прошу вас! Нам очень важно пройти эту атаку вируса с минимальными потерями. Все решат ближайшие несколько дней. Важнейшие дни четких действий, дисциплины и ответственности!

Не устану повторять – каждый на своем месте должен делать то, что должен! На сегодня все. Делаем то, что должны, и остаемся оптимистами! За сумерками всегда восходит солнце!

Источник: Арсен Аваков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора