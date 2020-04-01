В Ивано-Франковске коронавирус подтвердили у умершей родильницы, ребенку сделали тест

01.04.2020, 17:18, Новости дня

В Ивано-Франковской области лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19 у родильницы, которая 30 марта умерла в областном роддоме, сообщил 1 апреля “Укринформу” заместитель директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Владимир Чемный.

“Мы получили положительный результат на COVID-19 у 37-летней родильницы, которая умерла 30 марта в областном роддоме. Вчера взяли мазок для исследования коронавирусной инфекции у ее новорожденного ребенка. Результаты ожидаем”, – сказал он.

Умершая женщина жила в городе Болехов Ивано-Франковской области. Ее госпитализировали в областной роддом 10 марта с хронической гипертонией и ожирением. Из-за высокого давления женщина находилась в реанимационном отделении. Кашля, температуры и других симптомов ОРВИ у нее не было, но 29 марта у женщины поднялась температура до 39°, возникла дыхательная недостаточность.

По информации Чемного, женщина недавно вернулась из Польши.

“К тому времени, пока родильница призналась, что недавно вернулась из Польши, она лежала в палате с четырьмя женщинами… Сейчас они все изолированы, каждая – в отдельной палате, все прошли экспресс-тесты на COVID-19, и они отрицательные. Палата, где они были вместе, продезинфицирована, все женщины чувствуют себя хорошо”, – рассказал чиновник.

Родственники женщины опровергают информацию ОГА о Польше. Сестра погибшей сказала изданию “Галка”, что она вернулась в Украину из Польши еще 20 ноября 2019 года, и показала соответствующую отметку в паспорте.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 883 тыс., из них более 185 тыс. выздоровели, а 44 156 человек умерли.

По данным Центра общественного здоровья на 10.00 1 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 669 случаев инфицирования COVID-19, 10 человек выздоровели, 17 скончались. Позже в Черновицкой областной государственной администрации сообщили о еще одной умершей от COVID-19.

В Ивано-Франковской области по состоянию на утро 1 апреля было зафиксировано 64 случая заражения коронавирусом, три из них закончились летально.