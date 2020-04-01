На борту корабля у берегов Греции началась вспышка коронавируса, в состав экипажа входят украинцы

01.04.2020, 17:18, Новости дня

Примерно у 20 моряков с судна El Venizelos, которое с 21 марта стоит на рейде у порта Пирей в Греции, обнаружен коронавирус. Об этом 31 марта сообщил греческий телеканал SKAI со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Корабль перевозил рабочих в испанский Кадис для участия в реконструкции круизного лайнера Royal Caribbean. Однако из-за пандемии работа не началась, и корабль вернулся в Турцию.

Власти не разрешили ему заходить в порты. Тогда El Venizelos отправился в Грецию и стал на рейд недалеко от Пирея.

После того, как у 72-летнего члена экипажа из Швейцарии подтвердили заражение коронавирусом, морякам запретили сходить на берег. Власти заявили, что вспышки инфекционного заболевания избежать не удалось. На борт передали тест-системы на COVID-19 для всей команды.

В состав экипажа входит 383 человека 13 разных национальностей, среди них 82 украинца, отмечает телеканал. Украинский фонд помощи морякам “Ассоль” 1 апреля сообщил в Facebook, что граждан Украины на борту около 30.

“По информации от родных и близких украинских моряков, в начале карантина старшим должностям выдали маски, младшим – лишь антисептики. На вопрос почему так, был дан ответ: “Они вам не нужны”. Информацией на судне люди не владеют, питаются лишь слухами и домыслами”, – заявили в фонде.

20 случаев COVID-19 на круизном судне c украинцами в экипажеЗаражение коронавирусом нового типа подтвердили медики у… Posted by Благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль"" on Kolmapäev, 1. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.