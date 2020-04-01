Мнение: Россия не бросает даже русофобов

01.04.2020, 17:16, Разное

Мария Захарова очень эмоционально прокомментировала историю, когда в МИД обратилась состоятельная семья, чтобы частным бортом вернуть своего сына из Англии, поскольку, по мнению родителей, в РФ ему будет безопаснее, да и при необходимости медицинское обслуживание будет более высокого качества. Официальный представитель внешнеполитического ведомства резко отозвалась о «гражданах мира», которые многие годы «оболванивались и платили золотом за тлен», а теперь «сдувают пыль с российских паспортов».

На самом деле, Захарова не совсем права, говоря про «золото за тлен». В многотысячной армии тех, кто отрясает прах родины со своих ног, далеко не только миллионеры и миллиардеры. Более того, есть смутное подозрение, что они в ней составляют выраженное меньшинство.

За последние годы сформировался куда более внушительный класс граждан, которым, с одной стороны невыносима жизни в России, а с другой стороны, эта самая РФ обеспечивает финансовые поступления, достаточные для относительно беззаботного проживания в более приятном лично для них уголке света. Это необязательно должен особняк в элитном районе Лондона. Для некоторых вполне достаточна комнатушка с удобствами в коридоре на Гоа. Сдача московской (или питерской) квартиры плюс ненапряжный фриланс вполне обеспечивал немудреные нужды наиболее скромных в запросах представителей данного класса.

В свою очередь, причины невыносимости жизни в РФ у этих наших сограждан довольно многообразны. Тут и непреодолимая цивилизационная отсталость родных осин, и неискоренимый авторитаризм Кремля, и травмирующая тонкую душевную организацию грубость простонародных нравов, и даже просто нетерпимо малое количество солнечных дней в году.

Впрочем, в пользу предпочитающих обитать за границей состоятельных граждан можно отметить, что они – не все, конечно, но в абсолютном своем большинстве – предпочитают не озвучивать публично мысли, которые могли бы в РФ расценить, как оскорбительные. А вот про их «бюджетных» коллег того же никак нельзя сказать.

Те породили в социальных сетях целый новый жанр, гневно обличая российские язвы из ласкового Вьетнама или снисходительно посмеиваясь из расслабленной Мексики над недалекими согражданами, продолжающими вкалывать на климатически неблагоприятной родине.

Тем не менее, все эти люди продолжают оставаться обладателями паспортов с двуглавым орлом на обложке, и последние недели продемонстрировали миру, благодаря все тем же социальным сетям, еще одну сторону своей натуры. Хотя ничего принципиально нового мы о них на самом деле не узнали.

Там можно было наблюдать в прямом эфире истерику хипстера, чьи хитроумные планы осесть в Таиланде без полноценной легализации были порушены антиэпидемиологическими мерами тайских властей. Однако винил гражданин, разумеется, не их, а российское посольство, отказавшееся выдать ему фальсифицированный документ, который помог бы разрешить его проблемы.

Там просветленная дева изливала восхищение о невыразимо чудесной и высокодуховной Индии, где на улицах куда чище (???!!!), чем в России. Правда, перемежались ее восторги рассказами о начавшихся нападениях на иностранцев и перечислением того, что должна сделать родина для ее эвакуации. Она же впечатлила публику заявлением, что в РФ «рвут китайцев», как виновников эпидемии.

Там были бесчисленные коллективные и индивидуальные воззвания от прекраснолицых и прекраснодушных созданий, живущих в самых разных концах света, внезапно оказавшихся не столь комфортными для иностранцев, как казалось. Эти обращения сводятся к незамысловатой мысли: «Проклятая РФ и ее отвратительная власть обязаны нас спасти – и немедленно!».

Хотя нет, в этом дружном потоке были исключения. Например, графоманствующая дама, постоянно проживающая в Италии, в ужасе рассказала, как Кремль обманул простодушных «детей юга» (похоже, расизм у этих граждан поставляется в комплекте с политическими убеждениями), заставив принять своих военных медиков. Впрочем, в итоге она смилостивилась и признала, что помощь «рабов-военных» (это точная цитата) пригодится.

Самое обидное во всем этом, что нет никаких шансов на то, что все эти удивительные люди и впрямь избавятся от российского гражданства. Просто потому, что источники их финансового благополучия накрепко связаны с немилой родиной. Любые же возникающие время от времени предложения и инициативы как-нибудь наказывать за подобное поведение, бессмысленны.

РФ извлекает уроки из прошлого и из собственных ошибок: она не лишает своего гражданства, и она не бросает своих.

А значит, все в конце концов будут вывезены, даже из самых экзотических мест, а самые радикальные русофобы останутся нашими согражданами. Тут нечего обсуждать и не о чем спорить. Есть, правда, небольшое утешение.

Мы так страдали по поводу собственной традиции самоненависти и самоуничижения, что не заметили, что тот же процесс охватил и Запад – и даже в куда худшем виде.

Противостояние по поводу Трампа обнажает не просто политический, но и глубинный социальный раскол в США, где либеральная часть Америки ненавидит и уничтожает то, что и сделало Соединенные Штаты великой державой и мечтой миллиардов людей по всему миру.

Брекзит вскрыл похожий конфликт в британском обществе, где одна половина полагает вторую едва ли не фашистами. Да и в континентальной Европе дела обстоят не лучше. И во всех этих случаях речь идет о расколе общества почти пополам.

Как ни крути, у нас испытывает ненависть и презрение к своей стране и ее исконной сути все-таки выраженное меньшинство граждан. Причем чем дальше, тем менее приемлемым является публичное высказывание подобных взглядов.

Так что, возможно, имеет смысл рассматривать наличие такого рода идейно-политического меньшинства как по-своему полезный фактор – как прививку от соответствующих взглядов для общества.