Путин оценил влияние удаленного режима совещаний кабмина на качество работы
01.04.2020, 17:16, Новости дня
Президент Владимир Путин выразил уверенность, что переход совещаний с правительством в дистанционный режим не скажется негативно на качестве работы. По его словам, проведение заседания удаленно продиктовано обстановкой.
«Но результаты нашей работы должны быть такими, как того требует обстановка. И уверен, что удаленный режим, способ работы, на качестве нашей с вами совместной деятельности не отразится», – передает слова Путина ТАСС.
Президент добавил, что обстановка «весьма напряженная», и с правительством он находится в контакте по несколько раз в день, передает РИА «Новости».
«Поработаем и в таком удаленном режиме, режиме видеоконференции, в связи с тем что обстановка этого требует», – сказал Путин.
Президент сообщил, что планирует во время телесовещания с членами правительства обсудить ситуацию с коронавирусом и социально-экономические вопросы.
Премьер Михаил Мишустин сообщил, что постоянно будет докладывать Путину о мерах на фоне распространения коронавируса.
«Владимир Владимирович, мы постоянно будем докладывать Вам о принимаемых правительством дополнительных мерах по поддержке граждан и экономики», – сказал он.
На совещании премьер рассказал, что на борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры зарезервировано 1,4 трлн рублей.
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