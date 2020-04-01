 

Путин оценил влияние удаленного режима совещаний кабмина на качество работы

01.04.2020, 17:16, Новости дня

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что переход совещаний с правительством в дистанционный режим не скажется негативно на качестве работы. По его словам, проведение заседания удаленно продиктовано обстановкой.

«Но результаты нашей работы должны быть такими, как того требует обстановка. И уверен, что удаленный режим, способ работы, на качестве нашей с вами совместной деятельности не отразится», – передает слова Путина ТАСС.

Президент добавил, что обстановка «весьма напряженная», и с правительством он находится в контакте по несколько раз в день, передает РИА «Новости».

«Поработаем и в таком удаленном режиме, режиме видеоконференции, в связи с тем что обстановка этого требует», – сказал Путин.

Президент сообщил, что планирует во время телесовещания с членами правительства обсудить ситуацию с коронавирусом и социально-экономические вопросы.

Премьер Михаил Мишустин сообщил, что постоянно будет докладывать Путину о мерах на фоне распространения коронавируса.

«Владимир Владимирович, мы постоянно будем докладывать Вам о принимаемых правительством дополнительных мерах по поддержке граждан и экономики», – сказал он.

На совещании премьер рассказал, что на борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры зарезервировано 1,4 трлн рублей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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