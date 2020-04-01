Один мой день: Наоми Кэмпбелл опубликовала свой дневник на карантине

01.04.2020, 17:10, Разное

Я проснулась в 9:30. Обычно ложусь спать довольно поздно, а вчера это произошло в 11 вечера, нет даже в половину десятого. У меня есть приложение с медитациями, которое я слушаю по утрам. После я молюсь. Так начинается мой день. Нет смысла считать сколько времени все это уже продолжается, мы должны просто проживать день за днем. И когда нам скажут, что мы можем выйти, мы увидим нечто прекрасное. После медитаций и молитвы я иду на кухню и выпиваю стакан теплой воды.

В 12 часов дня начинается моя тренировка. Я выхожу в прямой эфир в Instagram. Я делаю это не для популярности в сети, а для себя. Этому ритуалу я верна уже не первый год. После тренировки я принимаю душ, прибираюсь дома, глажу, стираю. После у меня есть время на общение с друзьями. Они установили мне Zoom. Сама я далека от технического прогресса.

Наоми Кемпбэлл

Когда я хочу расслабиться, я готовлю. Моя мама по телефону рассказывает мне свои старые рецепты, всякие ямайские блюда, которые я любила в детстве. Могу перекусить бананом перед тренировкой, съесть немного ежевики, малины, граната. Но не больше. Обычно у меня только один полноценный прием пищи в день.

Днем я люблю почитать. У меня в доме есть место, где я забиваюсь в уголок, смотрю на воду и читаю. Из-за того, что я бросила курить, мне пришлось поменять место, где я чаще всего провожу время. Я искала что-то такое, где бы я не чувствовала, что хочу курить.

Я прочла много книг по психологии, анатомии, гомеопатии, о травах и растениях для иммунной системы.

Ужинаю я чем-то безглютеновым и рыбой. Я бы с удовольствием поехала на ужин домой, но не могу, потому что у моей мамы ремиссия рака, а мои бабушки в возрасте, и мое появление может нести для них угрозу. Перед сном, в ночи, я всегда принимаю ванну.

Наоми с мамой и бабушкой