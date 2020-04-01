Робби Уильямс рассказал о волшебном исцелении: “С появлением детей я перестал видеть призраков”

01.04.2020, 17:10, Разное

О необычном “излечении”, которое Уильямсу обеспечили его собственные отпрыски (7-летняя Теодора, 5-летний Чарлтон, годовалая Колетт и малыш Бо, родившийся в феврале этого года), стало известно благодаря интервью, которое музыкант на днях дал на радио. По сообщениям издания The Sun, в разговоре с репортером Робби припомнил свою давнюю особенность — способность общаться с призраками и даже инопланетянами, которую ему приписывали с самого детства. Врочем, если раньше обитатели потустороннего мира досаждали ему довольно часто, то теперь их визиты сошли на нет — и, кажется, Робби знает, почему:

Самое странное, что как только у меня появились дети, это необычное явление перестало происходить. Полагаю, что как только у тебя появляются дети, они просто забирают у тебя всю энергию и все лишние мысли.

Робби Уильямс с детьми – Теодорой, Чарльтоном и Коко

После этого Робби также пояснил, что долгое время пытался заглушить свою связь с иными мирами при помощи алкоголя и наркотиков — и у него это даже получалось:

Еще в раннем возрасте мне рассказывали родители, что я видел людей, которые покинули этот мир и говорил с ними. Это продолжалось всю мою юность. А затем, когда я открыл для себя наркотики, это странное общение прекратилось. Но сам факт никогда не удивлял меня: я родился в католической семье, где мне постоянно рассказывали истории о чудесном человеке, который ходил по воде. Так что я априори допускал существование паранормальных явлений и существ. К тому же у моей мамы на полках всегда было много книг про фей и НЛО.

Увлечение НЛО в какой-то момент настолько захватило музыканта, что он даже хотел купить себе ранчо Skinwalker в штате Юта, на котором когда-то также пристутсвовали гости из иных миров. Но супруга Робби Айда такой жест не одобрила.

Ходило множество слухов о том, что я это ранчо все же купил. Иногда я действительно могу делать подобные глупости, не посоветовашись с женой, но это не тот случай. Айда знает, что я этого не делал, и теперь все мир знает, что этим ранчо я не владею. Но если бы я не был женат, то обязательно купил бы его.

Робби с супругой Айдой

Робби Уильямс не в первый раз говорит о своей любви к различным проявлениям странного. Ранее музыкант заявлял, что исполняемая им песня Angels основана на его встрече с настоящими ангелами, и что на выбранный им путь и жизнь в принципе во многом повлияли именно встречи с потусторонним. А в интервью нашему изданию в 2017 году он признался, что в конечном итоге между пришельцами и музыкой он решил выбрать второе. Теперь, когда Робби увлечен не только написанием песен, но и воспитанием детей (с которыми, к слову, недавно воссоединился после трехнедельного карантина), НЛО в его жизни вообще потеряло былой смысл. Но, возможно, лишь на время.