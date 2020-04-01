Медики назвали 3 фактора негативного протекания коронавируса у молодых людей

01.04.2020, 17:09, Разное

Западные специалисты в сфере медицины рассказали о трех факторах, по причине которых коронавирус Covid-19 способен тяжело проходить у молодого поколения. Одной из них является существенная доза инфекции.

Научный сотрудник Галле-Виттенбергского университета Александр Кекуле и иммунолог Кристиан Дростен отметили, что с самого начала продвижения коронавируса стало ясно, что осложнения больше затронут пожилых граждан из-за их ослабленной иммунной системы. Негативно сказывается также присутствие хронических недомоганий, среди которых имеются сердечные заболевания и сахарный диабет. Вместе с тем, существенные проблемы могут возникнуть и у молодых людей, но толкового объяснения этому пока нет. Эксперты не исключили, что немалую роль здесь играют генетические особенности. Иммунная система у каждого человека разная, и она носит индивидуальный характер, в связи с чем непросто сказать, для кого коронавирус окажется смертельным, хотя пневмония протекает, как правило, у пациентов в облегченной форме.

Одной из причин этому иностранные медики назвали чрезмерную реакцию иммунной системы. В частности, в избытке вырабатываются хемокины и цитокины, способные ликвидировать здоровые клетки. Такое характерно и при иных инфекциях, к примеру, при гриппе. Следующая теория связана с контактом человека с другим вирусом, после чего организм смог произвести антитела против него. Именно они могут укреплять SANS-CoV-2, но такую связь пока не продемонстрировали против Covid-19. Согласно третьей причине, зараженные люди вдыхали значительные объемы инфекции, из-за чего сильно страдают легкие.