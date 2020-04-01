 

Медики назвали 3 фактора негативного протекания коронавируса у молодых людей

01.04.2020, 17:09, Разное

Западные специалисты в сфере медицины рассказали о трех факторах, по причине которых коронавирус Covid-19 способен тяжело проходить у молодого поколения. Одной из них является существенная доза инфекции.
Научный сотрудник Галле-Виттенбергского университета Александр Кекуле и иммунолог Кристиан Дростен отметили, что с самого начала продвижения коронавируса стало ясно, что осложнения больше затронут пожилых граждан из-за их ослабленной иммунной системы. Негативно сказывается также присутствие хронических недомоганий, среди которых имеются сердечные заболевания и сахарный диабет. Вместе с тем, существенные проблемы могут возникнуть и у молодых людей, но толкового объяснения этому пока нет. Эксперты не исключили, что немалую роль здесь играют генетические особенности. Иммунная система у каждого человека разная, и она носит индивидуальный характер, в связи с чем непросто сказать, для кого коронавирус окажется смертельным, хотя пневмония протекает, как правило, у пациентов в облегченной форме.

Одной из причин этому иностранные медики назвали чрезмерную реакцию иммунной системы. В частности, в избытке вырабатываются хемокины и цитокины, способные ликвидировать здоровые клетки. Такое характерно и при иных инфекциях, к примеру, при гриппе. Следующая теория связана с контактом человека с другим вирусом, после чего организм смог произвести антитела против него. Именно они могут укреплять SANS-CoV-2, но такую связь пока не продемонстрировали против Covid-19. Согласно третьей причине, зараженные люди вдыхали значительные объемы инфекции, из-за чего сильно страдают легкие.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Весеннее обострение: Селин Дион представила пять ярких образов в Нью-Йорке

13.02 / Екатерина Варнава считает, что прожиточный минимум в РФ составляет 40 тысяч рублей

27.02 / СМИ: Лиам Пейн расстался с 19-летней возлюбленной спустя полгода отношений

08.02 / Охрана Минэнерго решила закупить наклейки «Обама ЧМО» по госконтракту

20.02 / Гаджеты: Sony представила похожий на Xperia 1 бюджетный смартфон Xperia L4

28.03 / Финал конкурса “Самые стильные в России 2020”: Богемный шик

26.02 / Мнение: «Болтают большую часть дня» – россиянка о Новой Зеландии, киви и их необычных традициях

12.03 / Мнение: Письмо: “Верю вашему методу”

28.02 / Российский рынок акций обвалился из-за коронавируса

05.02 / Заявившая о выходе на сцену спустя 15 лет Наталья Ветлицкая не сработалась с командой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска