 

Лещенко поблагодарил участников флешмоба «Надежда» за поддержку

01.04.2020, 17:08, Новости дня

Российский певец Лев Лещенко поблагодарил за поддержку всех, кто принял участие в домашнем флешмобе «Надежда».

«Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в песенном домашнем флешмобе «Надежда». Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл», – цитирует РИА «Новости» Лещенко. 

Он подчеркнул, что искусство, музыка и стихи «всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас». 

На прошлой неделе в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус госпитализировали Льва Лещенко и его жену Ирину, позднее артиста перевели в реанимацию, а через несколько дней – перевели в обычную палату.

Директор культурного фонда Лещенко Андрей Гайдель попросил артистов и поклонников певца поддержать его с супругой во время болезни и записать песню «Надежда» на видео.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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