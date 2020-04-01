Россиянин попал в реанимацию и лишился кожи на руке из-за обычного ушиба локтя

01.04.2020, 17:06, Разное

Житель Москвы провел десять суток в реанимационном отделении клиники и едва не умер из-за обычного ушиба локтя. В месте удара началось воспаление, которое сопровождалось выделением гноя, сообщает “Подмосковье сегодня”.

Медики диагностировали у 56-летнего пациента бурсит локтевого сустава. Они выкачали гной из локтя, однако вскоре мужчине стало хуже: у него начались сепсис и отмирание тканей. Москвича в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию, где он провел десять суток. Врачам удалось его спасти, однако для этого с травмированной руки пришлось удалить кожу, пересадив на ее место ткани с бедра.