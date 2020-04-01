 

Какие фильмы россияне смотрят во время карантина

01.04.2020, 17:06, Разное

Самым популярном фильмом среди россиян во время карантина стала приключенческая картина “Джуманджи: новый уровень”. Об этом свидетельствуют данные аналитиков киноиндустрии, которые составили рейтинг из десяти самых просматриваемых кинолент, сообщает ToDay News Ufa.  

На втором месте оказался “пророческий” фильм-катастрофа “Заражение” о пандемии смертельного вируса. Бронзу получил “Звездные войны: Скайуокер. Восход”, завершающий новую трилогию знаменитой киносаги. В список также попали “Достать ножи”, “Джокер”, “Холодное сердце-2” и “Малефисента: Владычица тьмы”. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / В РФ стартовали продажи бизнес-ноутбука Asus ExpertBook B9

07.02 / Мнение: Нападение в Грозном…

02.02 / В Саранске 58-летняя женщина умерла после падения с обледеневших ступенек магазина

18.03 / Минкульт распорядился закрыть музеи, театры, цирки и кино

21.03 / Анна Заворотнюк поразмышляла о роли цвета в жизни человека

17.03 / Мнение: Где мётлы, где лопаты, где?..

04.02 / Людмила Гурченко придерживалась особой диеты для сохранения стройности и красоты

02.02 / Эмилия Кларк, Лили-Роуз Депп и другие на вечеринке перед премией BAFTA

22.03 / Ученые назвали простой способ узнать заряд пальчиковых батареек без специальных приборов

17.02 / “Сменила веру”: Светлана Лазарева объяснила отказ Натальи Ветлицкой быть крестной ее дочери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска