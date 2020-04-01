Какие фильмы россияне смотрят во время карантина

01.04.2020, 17:06, Разное

Самым популярном фильмом среди россиян во время карантина стала приключенческая картина “Джуманджи: новый уровень”. Об этом свидетельствуют данные аналитиков киноиндустрии, которые составили рейтинг из десяти самых просматриваемых кинолент, сообщает ToDay News Ufa.

На втором месте оказался “пророческий” фильм-катастрофа “Заражение” о пандемии смертельного вируса. Бронзу получил “Звездные войны: Скайуокер. Восход”, завершающий новую трилогию знаменитой киносаги. В список также попали “Достать ножи”, “Джокер”, “Холодное сердце-2” и “Малефисента: Владычица тьмы”.