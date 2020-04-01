 

Что произошло за ночь 1 апреля

01.04.2020, 17:05, Разное

Коротко

  • Режимы самоизоляции действуют в 58 регионах: это уже все субъекты Урала, Сибири и Северного Кавказа (последней там утром стала Северная Осетия). В двух регионах режим проходит в неполном формате: в Якутии только в крупных городах, а в Амурской области — для людей из групп риска. В Пермском крае и Карелии ограничили время продажи алкоголя, в Якутии в городах с самоизоляцией ее запретили вовсе (это объяснили ростом числа преступлений).

  • Из РФ в Вашингтон вылетел самолет Минобороны с медицинским оборудованием и масками. Об этом главы государств договорились в ходе телефонного разговора 30 марта. Трамп отмечал, что был этим «очень удивлен»; в Штатах уже почти 190 тысяч выявленных заражений COVID-19. Ранее итальянские СМИ называли российские самолеты с помощью «практически бесполезными».

  • Из стран ЕАЭС до конца июня запретили экспортировать муку, репчатый лук, чеснок и целый ряд круп. На прошлой неделе руководство союза, куда, помимо России, также входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия, также запретило вывоз медицинских товаров, которые используются при борьбе с COVID-19, разрешив при этом их беспошлинный ввоз.

  • Истек срок сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, которая действовала с конца 2016 года. После отказа РФ в начале марта уменьшить добычу из-за вызванного пандемией падения спроса, саудовские компании начали ценовую игру, что привело к обвалу котировок. К утру 1 апреля североморская Brent торговалась на уровне ниже 23 долларов за баррель, а российская Urals упала в цене до 13 долларов — минимума с 1999 года.

  • Из Центра здоровья детей вновь уволили команду детского трансплантолога Михаила Каабака. Сам он пока еще остается на своей должности: уволить его директор центра отказался «видимо, потому что у меня статус “священной коровы” после осенних событий», рассказал врач «Новой». Тогда их увольняли из-за использования методики лечения, не одобренной Минздравом, но широко применяемой за рубежом; после резонанса их вернули.

    • Источник: Новая газета



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