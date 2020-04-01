 

Белоруссия запретила вывозить гречку из-за коронавируса

01.04.2020, 16:53, Новости дня

Белоруссия запретила вывозить из страны гречку, чеснок и лук в связи с пандемией коронавируса, информирует пресс-служба правительства республики.

Ограничение будет действовать в течение трех месяцев, сообщается на сайте Совета министров Республики Беларусь.

Временный запрет на вывоз из страны введут на гречиху, гречневую крупу, лук-севок, лук репчатый и чеснок.

Отмечается, что запрет распространяется также продукцию, ввезенную в страну для реэкспорта.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о коронавирусе, заявил, что «лучше умереть стоя, чем жить на коленях».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / МИД призывает украинцев за рубежом вернуться на родину в ближайшие 5 дней

13.02 / Нарушительницу карантина хотят принудительно вернуть под меднаблюдение

01.04 / Генсек ООН: пандемия стала самым серьезным кризисом после Второй мировой войны

20.02 / Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V

25.03 / В Кабуле совершено вооруженное нападение на сикхский храм

04.02 / Мнения: Трансгендеры Древнего Рима

03.03 / Яшина могут уволить из красносельского Совета депутатов

22.02 / Подросток попытался убить и закопать школьника в Мурманской области

21.02 / Официальному представителю МВД Ирине Волк присвоили звание генерал-майора

10.02 / Руководство интерната в Горно-Алтайске скрыло вирусную инфекцию у детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска