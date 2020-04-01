В Репино спасли поклёванного птицами детёныша серого тюленя

01.04.2020, 16:53, Разное

В посёлке Репино, входящем в состав Санкт-Петербурга, в ночь с 31 марта на 1 апреля спасли детёныша серого тюленя. Малыш был сильно поклёван птицами и сейчас находится в центре помощи ластоногим.

Маленького тюленя обнаружили в Финском заливе, на большом расстоянии от берега. Детёныш был не только травмирован птицами, но и ослаблен, так как ему, вероятно, пришлось преодолеть несколько километров пока не подоспела помощь. Спасатели отмечают, что для своего возраста малыш выглядит истощённым. Вместо типичного веса в районе 40 килограмм его масса оказалась в четыре раза меньше.

Спасённого тюленёнка передали под наблюдение специалистов центра в Репино, где он стал уже 17-м пациентом. Кроме этого малыша там находятся ещё три его сородича и детёныши кольчатой нерпы. После курса реабилитации животных выпустят на волю, в привычную среду обитания.