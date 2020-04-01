Жителей Москвы, покидающих свои дома при карантине, отследят с помощью камер наблюдения

01.04.2020, 16:53, Разное

Покидающих собственные дома жителей Москвы могут отследить при помощи социальных карт и камер наблюдения. Такой информацией поделилась представитель отечественного Совфеда Инна Святенко.

В Москве власти ужесточили правила соблюдения карантина в период коронавируса. Согласно данным руководителя комитета Совфеда РФ Инны Святенко, жителей Москвы ради обеспечения режима самоизоляции могут отследить по камерам видеонаблюдения, когда те будут покидать свои квартиры и дома.

Ранее сообщалось, что к концу марта нынешнего года на территории РФ специалисты выявили больше трех сотен новых случаев заражения коронавирусом в 35 регионах государства. Всего за общий период опасной инфекции в РФ зафиксировали более 1,8 тысячи эпизодов по состоянию на 30 марта. Смогли выздороветь и отправиться по домам 66 граждан, девять человек умерли. В столице страны, Подмосковье и Мурманской области властям пришлось ввести режим самоизоляции.