 

США назвали условие помощи Турции в конфликте с Сирией

01.04.2020, 16:48, Новости дня

США предоставят Турции помощь в конфликте с Сирией при условии, что Анкара «уберет» российские системы ПВО С-400 «Триумф», сообщила постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.

«Мы надеемся, что Турция сможет дать отпор сирийской агрессии при поддержке России, в результате которой были убиты многие турецкие солдаты. Мы надеемся, что сможем собрать пакет помощи Турции. Мы надеемся, что Турция не будет размещать в своей стране российскую систему ПВО – она сдерживает потенциал, который мы им можем предоставить для противостояния сирийской агрессии», – цитирует РИА «Новости» Хатчисон.

Она выразила надежду, что Турция уберет систему ПВО, которая находится в самом центре Анкары. 

Ранее в Кремле заявили, что сейчас в Сирии нет военных действий, обстановка в Идлибе стабилизировалась после договоренностей президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

6 марта в Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим прекращения огня. В субботу в Сирии начал работу совместный координационный центр по взаимодействию РФ и Турции.

Об этом договорились 5 марта в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.



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