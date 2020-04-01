Минфин зарезервировал на борьбу с коронавирусом 1,4 трлн рублей

01.04.2020, 16:48, Новости дня

На борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры зарезервировано 1,4 трлн рублей, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Он добавил, что в бюджете зарезервировано 171 млрд рублей на реструктуризацию кредитов бюджета, передает РИА «Новости».

150 млрд рублей, по его словам, правительство выделит на поддержку занятости в России. Авиаперевозчики получат 1,5 млрд руб в качестве компенсации за вывоз россиян из-за рубежа.

Мишустин сообщил, что в связи с ситуацией с коронавирусом бесплатной станет процедура банкротства.

Минтруд поручил регионам продлить местные социальные выплаты.

Кроме того, премьер заявил, что РФ направила властям Кипра письмо об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения, передает ТАСС.

«Правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения новой корона вирусной инфекции», – сказал Мишустин.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 440 новых случаев коронавируса, всего в стране 2 тыс. 777 инфицированных человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.