Министры энергетики США и РФ обсудили падение мировых цен на нефть

01.04.2020, 16:42, Новости дня

Руководители энергетических ведомств США и России провели переговоры по поводу цен на нефть, обрушившихся до уровня, на котором они в последний раз находились около двух десятилетий назад.

Как заявил президент Трамп, нефть, ставшая дешевле, чем вода, вредна для промышленности.

Цены на нефть упали почти на 70% по сравнению с январем нынешнего года, поскольку ограничения, связанные с распространением коронавируса, резко уменьшили спрос. Существенным фактором стало и то, что Саудовская Аравия и Россия переполнили рынок, борясь друг с другом за преобладание после того, как разработанное ими соглашение о поставках оказалось нежизнеспособным.

Министр энергетики США Дэн Брулетт обсудил со своим российским коллегой Александром Новаком проблему резкого падения цен. Собеседники согласились друг с другом в том, что обсуждение проблемы следует продолжить с привлечением других крупнейших производителей и потребителей нефти.

Александр Новак

Телефонный разговор состоялся на следующий день после того, как Дональд Трамп и Владимир Путин, побеседовав по телефону, договорились о том, что руководители энергетических ведомств двух стран обсудят положение дел на мировых нефтяных рынках.

Брулетт и Новак «провели продуктивное обсуждение существующей сегодня волатильности на глобальных нефтяных рынках», заявила пресс-секретарь Министерства энергетики Шейлин Хайнс.