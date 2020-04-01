Посол США в НАТО: Альянс предложит пакет мер поддержки Украине и Грузии

01.04.2020, 16:42, Новости дня

Грузия и Украина получат пакет мер поддержки НАТО, решение о котором будет принято на телеконференции министров иностранных дел Альянса 2 апреля. Об этом в ходе видеобрифинга из Брюсселя заявила в среду посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон.

«Мы помогаем нашим партнерам – Грузии и Украине, и мы предоставляем им пакет (мер поддержки – ГА.), который будет обсужден завтра на конференции министров иностранных дел НАТО. Я уверена, что министры одобрят этот пакет, который продолжает процесс укрепления нашей поддержки и помощи Грузии и Украине», – заявила посол США в НАТО.

Ранее о том, что Тбилиси и Киеву будут предложены меры поддержки, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: «Я ожидаю, что министры одобрят новый пакет поддержки для Грузии и Украины, мы обсудим наше партнерство, включая учения в Черноморском регионе, который представляет стратегическую важность для НАТО». По словам Столтенберга, этот пакет мер укрепит «политическую и практическую поддержку этих стран со стороны НАТО».

По словам американского дипломата, США «привержены тому, чтобы эти страны в будущем стали членами НАТО». «Мы были в Грузии и Украине, и мы бы хотели, чтобы реформы, которые ими проводятся, продвигались вперед – чтобы они одержали верх над российской дезинформацией и насильственным изменением границ, совершаемым в отношении Грузии и Украины», – отметила Кей Бейли Хатчисон.

Посол США в НАТО потребовала от Москвы прекратить враждебную активность в отношении соседних стран: «Россия должна дать возможность этим странам осуществлять свой суверенитет, сохранять свои границы, и мы намерены помогать Грузии и Украине в их борьбе с российской агрессией, которая отняла у этих стран части их территории. Мы не собираемся снижать эти усилия».