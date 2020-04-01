Кадыров закрыл границы Чечни с 5 апреля из-за коронавируса

01.04.2020, 16:40, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что с 5 апреля границы республики будут закрыты из-за угрозы коронавируса, а движение автотранспорта, поездов и самолетов будет остановлено.

“Кто хочет вернуться домой, должен вернуться до 5 апреля. После этого впускать не будут. Если касается безопасности народа, мне без разницы. Самолётом, поездом … Я обращаюсь к федеральному центру, чтобы они позволили решать вопросы на местах”, – заявил он.

“Я готов нарушить все законы, пожертвовать собой, ради того, чтобы жили люди. Вы затягиваете правом регионам самим решать, а каждый день – это жизнь людей. Кто соблюдает карантин, там жёсткие меры привели к хорошим результатам. Мы должны принять решения ради спасения людей, безопасности региона”, – подчеркнул Кадыров.

Решение закрыть границы Кадыров озвучил после того, как от коронавируса на территории Чечни скончалась женщина. Это произошло несмотря на то, что в республике с 24 марта был введен режим жесткого карантина.: закрыты рестораны и кафе, жителям было предписано не выходить на улицы. По вечерам в столице Чечни Грозном силовики проводили рейды, призывая жителей вернуться в свои дома. Также были введены штрафы за нарушение режима самоизоляции: до 300 тысяч рублей.

По свидетельствам очевидцев, полицейским, которые дежурят на дорогах и отлавливают нарушителей карантина, выдали полипропиленовые трубы. Как сообщала “Новая газета”, этими трубами правоохранители избивали людей без медицинских масок:

Власти Чечни после появления видео заявили, что оно было постановочным, и что в Чечне никто никого не бьет палками.

С того же момента жителям республики запрещено выезжать за пределы своего постоянного проживания. Въезд в Грозный также был закрыт, в столицу региона могли попасть только его жители.

Ограничения на въезд из-за коронавируса ввели власти и нескольких других регионов России. Также блокпосты установлены на въезде в аннексированный Россией Крым.