В больнице Сыктывкара более 50 человек заразились коронавирусом от не соблюдавшего карантин врача. Власти заявляли, что “очаг под контролем”

01.04.2020, 16:40, Новости дня

В больнице Эжвинского района Сыктывкара только за последние сутки выявили 32 случая заражения коронавирусом, сообщается на официальном портале Республики Коми. Всего в Коми зарегистрировано 54 случая заражения коронавирусом, и 53 человека в последние дни заразились именно в Эжвинской больнице. Учреждение уже несколько дней закрыто на карантин: ранее там выявили коронавирусную инфекцию у одного из врачей.

“Все новые случаи зарегистрированы в очаге Эжвинской больницы. Все пациенты проходят курс лечения. Приняты меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции”, – заверил 1 апреля министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин.

Первая информация о случаях заражения в больнице появилась еще 24 марта. Местные СМИ написали и о возможном источнике коронавируса – заведующем отделения Эжвинской больницы, который приехал из Европы и вышел на работу. По словам источников Север.Реалии, врач кашлял даже в операционной, а с 16 марта ушел на больничный. Но продолжал ходить в больницу на томографию. Лишь спустя неделю, 22 марта у него и других контактных с ним людей взяли тесты на коронавирус. У шестерых человек обнаружили COVID-19, а больницу закрыли на карантин.

После этого и еще четырех случаев заражения коронавирусом в больнице, министр здравоохранения Коми отчитался о купировании и “полном контроле” над очагом заболевания в больнице. После этого заявления, число больных снова увеличилось.

В Республике Коми, как и во многих других районах России, введен режим самоизоляции. Для поездок на работу нужно выписать спецпропуск, но походы в ближайшие магазины, аптеки или выгул животных и вынос мусора пока можно осуществлять без специальных разрешений.