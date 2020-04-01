Спокоен и счастлив: Сергей Лазарев празднует день рождения

01.04.2020, 16:31, Новости дня

Российский певец Сергей Лазарев сегодня, 1 апреля, празднует свой день рождения. В качестве сюрприза артист подготовил для поклонников подарок — эксклюзивный концерт, который можно будет увидеть в прямом эфире.

Сергей Лазарев, как и многие в сложившейся ситуации, остается дома. Для него это повод проводить больше времени со своими детьми — шестилетним сыном Никитой и двухлетней дочерью Анной. Артист призывает беречь семьи и не покидать пределы дома в эти сложные и опасные для здоровья дни.

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Оставайтесь дома!! И будьте здоровы!! Берегите близких! #Лазаревы #останьсядома #СергейЛазарев #лазарев

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 30 Мар 2020 в 9:43 PDT

Недавно на телеканале "Россия 1" состоялся грандиозный финал шоу "Ну-ка, все вместе!". Сергей Лазарев был одним из экспертов, которые оценивали выступления участников.

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шоу «Ну-ка, все вместе!». ⠀ 🎂Слушаем живое исполнение его песни «В самое сердце» и поздравляем с днём рождения! Он у Сергея сегодня.😉 ⠀ @lazarevsergey #Россиядома #Россия1дома #СергейЛазарев #НуКаВсеВместе #AllTogetherNow #ДеньРождения

Публикация от РФ 1 (@tvrussia) 1 Апр 2020 в 12:55 PDT

Для тех, кто хочет скрасить субботний досуг в самоизоляции чем-то положительным, Лазарев приглашает всех 4 апреля, в 19:00 в Яндекс.Эфире увидеть его живой концерт. Артист отметил, что в программе — лучшие хиты и песни с альбома "Я не боюсь".

На своей странице в Instagram певец сам поздравил себя с днем рождения. В посте артист отметил, что в свои 37 он уверен, спокоен и счастлив.