«КАМАЗ» начал производить защитные маски и костюмы

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01.04.2020, 16:30, Новости дня

На автомобильном заводе «КАМАЗ» наладили выпуск противоэпидемических костюмов, их планируют бесплатно передать медикам Набережных Челнов, сообщила компания.

«Автогигант наладил производство защитных костюмов и масок: собственными силами «КАМАЗ» отшивает противоэпидемические комплекты для медиков. Пошивочные цеха открыты на каждом заводе, изготовлением средств защиты заняты около 50 человек», – передает РИА «Новости» сообщение компании. 

Отмечается, что руководители осмотрели производство и приняли решение об использовании спецкостюмов камазовского производства в том числе и в городских клиниках

«Мы можем предложить медикам Набережных Челнов костюмы нашего производства, передать их в клиники безвозмездно. Но мы пока не имеем сертификатов на эту продукцию. Их однозначно нужно оформлять, но на этот процесс уйдет полгода, по нашим расчетам», – отметил глава «КАМАЗ» Сергей Когогин.

В свою очередь мэр Набережных Челнов Наиля Магдеева, в критической ситуации не времени разбираться сертифицирована ли маска, – «надо надевать и работать».

Компания планирует производить 550 костюмов в сутки, по плану к 9 апреля должны быть готовы 5 тыс. костюмов.

Ранее итальянская компания Automobili Lamborghini приступила к выпуску хирургических масок. 

Напомним, что российские швейные предприятия приступили к производству многоразовых масок. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, производители одноразовых масок работают на полную мощность.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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