Валерий Комиссаров объяснил, почему выбрал ведущими «Дом-2» Бузову, Собчак и Бородину

01.04.2020, 16:30, Разное

Основатель скандальной программы «Дом-2» Валерий Комиссаров рассказал, отчего на роли ведущих выбрал именно Ксению Собчак, Ольгу Бузову и Ксению Бородину. В них российскому продюсеру понравились разные факторы, включая ум и сексуальность.

На просторах мировой Сети появился очередной выпуск шоу на видеохостинге YouTube «Осторожно, Собчак», героем которого стал создатель популярного проекта «Дом-2» Валерий Комиссаров. Он рассказал, по каким причинам выбирал телеведущих для скандального шоу на заре его появления. Вести передачу он пригласил дочь бывшего руководителя Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Ксению, а также Ксению Бородину. Еще спустя определенное время к ним присоединилась участница программы Ольга Бузова.

Как отметил Валерий Комиссаров, в Собчак ему понравилась ее многослойность. Он напомнил зрителям о мультипликационном персонаже Шреке, который сказал такую фразу: «Я как луковица, у меня много слоев». «Вы разная», – высказался он о нынешней супруге режиссера Константина Богомолова.

С Ксенией Бородиной продюсер сотрудничал еще со времен шоу «Окна». Он придумал ей фамилию Бородина вместо Амоевой. Работать в «Дом-2» Комиссаров предложил ей ради «противоположности» Ксении Собчак. Жену бизнесмена Курбана Омарова основатель «телестройки» назвал сексуальной и прямолинейной, а этого и хотят зрители.

Ольгу Бузову продюсер взял на должность ведущей из-за простоты. Отметил Валерий Комиссаров тот факт, что якобы многие считают Бузову глупой, но в действительности она очень умная. Ответил он на вопрос, почему пара Бородина-Бузова оказалась более популярной. Так, отечественные женщины видят в данном тандеме себя самих.