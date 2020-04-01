Песков рассказал о ежедневном общении Путина с Голиковой по коронавирусу

01.04.2020, 16:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин ежедневно общается с вице-премьером Татьяной Голиковой по поводу ситуации с распространением коронавируса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они каждый день общаются», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее Песков заявил, что президент Владимир Путин в ситуации с распространением коронавируса предпочитает работать с использованием современных средств связи дистанционно.

Также в Кремле подчеркивали, что Путин регулярно тестируется на коронавирус.

За сутки в РФ выявлено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, всего в стране заболело 2 тыс. 777 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.