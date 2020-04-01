Политолог разъяснил призыв патриарха к верующим молиться дома

01.04.2020, 16:30, Новости дня

«Обязанность патриарха – заботиться о пастве. Когда существует угроза жизни и здоровью, он должен высказаться и предупредить. Это патриарх Кирилл и сделал», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла к верующим с призывом исполнять распоряжения санитарных властей России.

«Церковь не может существовать отдельно от общества, она его часть. И те угрозы, которые существуют для общества, распространяются и на прихожан церкви», – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«С точки зрения веры, если бы бог не хотел – всего происходящего не было бы. А если это происходит – значит так и должно быть. В этом смысле верующие люди должны быть более дисциплинированы, чем простые обыватели, которые ни во что не верят – ни в бога, ни в себя, ни в государство. Таких, к сожалению, тоже достаточно», – добавил собеседник.

«Поэтому обращение патриарха Кирилла справедливо. Он принял такое решение самостоятельно. Я конечно, не теолог, но мне кажется, богу важно, чтоб люди берегли себя и свою жизнь. Причем это касается любой из основных конфессий, будь вы христианином, мусульманином, иудеем или буддистом. И нет ничего страшного в том, если вы будете молиться дома», – подчеркнул Мартынов.

«И если ситуация позволит к Пасхе снять режим самоизоляции – хорошо. Если не позволит – значит это испытание веры и крепости духа, которое мы должны пройти», – акцентировал собеседник.

«Потому обязанность патриарха, как и любого священника, – заботиться о своей пастве. Когда существует прямая угроза жизни и здоровью – он должен высказаться и предупредить. Именно это патриарх Кирилл и сделал», – заключил собеседник.

Ранее эксперт Центра гуманистической экологии и культуры Александр Рудаков отмечал, что обращение патриарха Кирилла к верующим с призывом воздержаться от посещения храмов в период эпидемии подвело черту под шедшими в религиозном сообществе спорами о том, как следует вести себя в этих чрезвычайных обстоятельствах, сообщают «Известия».

«Психология глубоко верующего религиозного человека радикально отличается от психологии среднестатистического обывателя, и соблазн повестись «на слабо» был очень велик. Но Церковь, очевидно, выдержала это испытание. И теперь стало ясно для всех, что верующие живут не в какой-то «параллельной вселенной», а в реальном мире, за который они испытывают ответственность и который хотят изменить к лучшему», – констатировал Александр Рудаков.

По его словам, очень важно, что решение «молиться дома» было принято предстоятелем Русской церкви самостоятельно и осознанно, без какого-либо внешнего нажима и принуждения. Для хейтеров антирелигиозного толка, резвившихся в социальных сетях, это стало неприятным сюрпризом.

Напомним, в воскресенье патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов.

«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской. Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись», – сказал патриарх.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала об ограничениях, введенных в стране в связи с коронавирусом.

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