«Я тебя в порошок сотру»: Отар Кушанашвили вспомнил о конфликте и суде с Аллой Пугачёвой

01.04.2020, 16:30, Разное

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» вспомнил давний конфликт с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачёвой. Певица не простила ему публичного оскорбления и подала иск в суд, пообещав «стереть в порошок».

По словам Кушанашвили, оскорбления в адрес Пугачёвой он допустил в эфире одной из телепрограмм, будучи в «непотребном состоянии». Сам журналист потом не помнил момент спровоцировавшего конфликт с Примадонной высказывания и узнал о нём из рассказов знакомых. Через некоторое время, на презентации, организованной группой «А-Студио», Отар Кушанашвили случайно встретился с Примадонной и почувствовал всю силу её негодования. Тогда певица пообещала «стереть в порошок» журналиста и обратилась в суд.

В ходе судебного процесса Пугачёва отмечала, что её задело оскорбление Кушанашвили, которого она считает талантливым журналистом, а не «заурядным писакой». Именно поэтому Алла Борисовна решила «преподать урок» и научить уважать окружающих, в противном случае пообещав сделать всё, чтобы её обидчик утратил значимость и вес в обществе. В итоге прямо в зале заседаний Кушанашвили принёс извинения и конфликт был исчерпан.