В РФ упали цены на смартфоны Xiaomi и Redmi

01.04.2020, 16:20, Новости дня

Уже сегодня стартует фестиваль Mi Fan Festival 2020, который послужил поводом для распродажи смартфонов Xiaomi с внушительной скидкой до 33%.

Вместе с тем воспользоваться предложением и приобрести новый девайс по привлекательной цене станет возможным до 6 апреля включительно. Также в компании анонсировали, что ежедневно будут появляться новые предложения и дополнительные скидки на различную продукцию. Следует отметить, что флагманский смартфон Mi Note 10 Pro с камерой на 108 мегапикселей и 256 гигабайтами постоянной памяти оценен в 39,5 тысяч рублей, однако ранее его стоимость составляла 43,9 тысячи рублей.

Кроме того, недорогой смартфон Redmi 7A теперь можно приобрести по цене 4,5 тысяч рублей, однако ранее его ценник достигал 7,5 тысяч рублей. Под акцию попадут не только смартфоны, но и прочие устройства китайской марки.