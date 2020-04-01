 

В РФ упали цены на смартфоны Xiaomi и Redmi

01.04.2020, 16:20, Новости дня

Уже сегодня стартует фестиваль Mi Fan Festival 2020, который послужил поводом для распродажи смартфонов Xiaomi с внушительной скидкой до 33%.

Вместе с тем воспользоваться предложением и приобрести новый девайс по привлекательной цене станет возможным до 6 апреля включительно. Также в компании анонсировали, что ежедневно будут появляться новые предложения и дополнительные скидки на различную продукцию. Следует отметить, что флагманский смартфон Mi Note 10 Pro с камерой на 108 мегапикселей и 256 гигабайтами постоянной памяти оценен в 39,5 тысяч рублей, однако ранее его стоимость составляла 43,9 тысячи рублей.

Кроме того, недорогой смартфон Redmi 7A теперь можно приобрести по цене 4,5 тысяч рублей, однако ранее его ценник достигал 7,5 тысяч рублей. Под акцию попадут не только смартфоны, но и прочие устройства китайской марки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Сквозь взрывы удалось сохранить зоопарк в маленьком поселке под Донецком

24.02 / Захарова высмеяла заявления о наличии у Нидерландов свидетеля запуска «Бука» по Boeing

10.02 / В Минздраве назвали недопустимым отказ некоторых украинских отелей поселять граждан Китая

18.02 / Погребинский поставил диагноз главе МИД Украины

26.02 / У Земли появился новый спутник

16.02 / В ЦБ назвали самый распространенный метод хищения денег со счетов

24.02 / Лавров напомнил о договоренностях Путина и Обамы по Сирии

25.03 / Стала известна причина перевода Лещенко в реанимацию

16.03 / Ребенок получил сильнейшие ожоги на праздновании дня рождения – аниматор осыпала его сухим льдом

14.02 / Evening Standard – 104-летний американский ветеран получил от доброжелателей 70 тысяч «валентинок»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска