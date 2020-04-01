Презентован смартфон Vivo S6 5G с квадрокамерой

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01.04.2020, 16:20, Новости дня

Китайская компания Vivo намерена выпустить новый смартфон Vivo S6 5G.

Производитель нацелен удивить не только продвинутой внешностью, но и высокой производительностью. Эксперты уличили новинку в дублировании дизайна от флагмана Vivo Nex 3. Также сообщается, что новая модель появится в трех оттенках корпуса. Новинка получила основную камеру с четырьмя модулями. Также заявлено, что аппарат получит мощный восьмиядерный чип Exynos 980 с 8 гигабайтами оперативной памяти.

Размер постоянной памяти составит от 128 до 256 гигабайт в разных версиях. Основная камера имеет главный датчик 48 мегапикселей. Батарея устройства достигла 4500 мАч. Аппарат работает на современной операционной системе Android 10. Также указано, что цена в базовой комплектации составляет 380 долларов.



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