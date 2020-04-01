 

Врач: Работающие с вирусами врачи не могут полностью исключить случаи инфицирования

01.04.2020, 16:16, Новости дня

Медицинский персонал больниц, определённых для приема больных коронавирусной инфекцией, ежедневно рискуют здоровьем ради пациентов, а средства защиты не всегда помогают, сообщил газете ВЗГЛЯД врач-пульмонолог Василий Штабницкий.

В оперштабе Москвы рассказали, что медицинский персонал, который контактирует с больными коронавирусом, регулярно проходит тест на инфекцию. Частота сдачи анализов зависит от графика работы конкретного специалиста и близостью его контактов с пациентами. В случае положительного теста заболевшего немедленно изолируют.

«К сожалению, доля врачей, которые заразились коронавирусом – достаточно большая. Это реальность. Мы должны защищать такой ценный ресурс. Врачи, медицинские сестры сейчас просто находятся на фронте. А кроме теста на коронавирус, что еще можно было бы сделать?», – рассуждает Штабнинский.

Врач объясняет, что прежде всего выступает за доступность средств индивидуальной защиты для медработника в максимально качественной комплектации. У каждого должна быть возможность несколько раз в день переодеваться в новое облачение, попить, поесть, передохнуть.

«Мы всего лишь снижаем вероятность заболеть, но не можем полностью исключить случаи инфицирования. Это такая же реальность, как с туберкулезом, гриппом и другими инфекциями, с которыми врачу приходится сталкиваться каждый день. Он не может полностью себя уберечь от какого-либо рода воздействия. Поэтому ежедневно медперсонал рискует здоровьем ради пациентов», – резюмировал Штабнинский.

Во вторник у главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали китайский коронавирус. После того, как болезнь подтвердилась, глава медучреждения «изолировался в своем кабинете» и продолжил работать.



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