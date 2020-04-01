Звезда американского джаза и обладатель «Грэмми» Уоллес Рони умер от коронавирса

01.04.2020, 16:09, Разное

Знаменитый американский джазмен Уоллес Рони умер от осложнений, которые были вызваны коронавирусом, уточняет авторитетное издание CNN. Как стало известно, обладатель «Грэмми» ушел из жизни на 60-м году жизни в одном из медицинских учреждений штата Нью-Джерси.

По словам публицистки трубача Лидии Либман, ей было всегда приятно работать с Уоллесом Рони. Она всегда с честью представляла его, оставаясь частью музыкального мира. «Я буду неимоверно скучать по нему и его прекрасной музыке», – отметила Либман. Близкие его коллеги Майлза Дэвиса тоже успели выразить слова соболезнования, назвав джазмена «одним из главных деятелей современного джаз-сообщества.

Стоит напомнить, что чуть более 25 лет назад Уоллес Рони получил «Грэмми» за альбом Tribute To Miles. К слову, через несколько лет музыкант также был номинирован на эту престижную премию.