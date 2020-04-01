 

Божена Рынска о родившей ей дочь суррогатной матери: “Я с ней не знакома”

01.04.2020, 16:09, Разное

Отечественный журналист и публицист Божена Рынска в начале марта текущего года впервые стала мамой. В одном из недавних интервью она пояснила о суррогатной матери, родившей ей дочь Евгению.
Осенью 2018 года Божена Рынска и тележурналист Игорь Малашенков официально зарегистрировали брак в столичном ЗАГСе. В феврале минувшего года супруг скончался в собственном доме в Испании, так и не увидев рождения долгожданного первенца. Рынска констатирует, что они с мужем очень хотели ребёнка, предпринимали несколько попыток, но даже у суррогатных матерей эмбрионы шесть раз отторгались. Лишь с седьмого раза журналистка наконец смогла ощутить радость материнства, недавно впервые показав в соцсети новорожденную дочь Евгению. Она считает, что малышка похожа и на покойного супруга, и на мать, взяв от каждого из родителей отдельные черты лица. С женщиной, родившей ребёнка, Рынска лично не знакома, однако доверяет врачам, посоветовавшим ей обратиться именно к этой суррогатной матери.

Как пояснила Божена Рынска, у женщины, родившей для неё ребёнка, двое своих детей. Она ведёт здоровый образ жизни, не имеет вредных привычек и очень ответственный человек. Немаловажным фактором оказалось и место проживания суррогатной матери – северный регион России, где нет проблем с экологией, вокруг много лесов и мало заводов, а женщины отличаются отменным здоровьем.



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